Biden appelle les nations insulaires du Pacifique pour une discussion sérieuse

L’événement prévu intervient après que Pékin a conclu un vaste accord diplomatique et de sécurité avec les Îles Salomon

Le président américain Joe Biden est sur le point d’accueillir une réunion des nations insulaires du Pacifique pour approfondir la coopération sur la sécurité, le changement climatique et une série d’autres questions, a déclaré la Maison Blanche, s’engageant à assurer un “Indo-Pacifique libre et ouvert.”

L’événement, que les responsables ont surnommé le « le tout premier sommet États-Unis-pays insulaires du Pacifique », se tiendra à Washington, DC les 28 et 29 septembre, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

“Le Sommet démontrera le partenariat profond et durable des États-Unis avec les pays insulaires du Pacifique et la région du Pacifique, qui repose sur une histoire, des valeurs et des liens interpersonnels communs”, a-t-il ajouté. a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que la réunion se “Reflètent notre coopération élargie et approfondie sur des questions clés telles que le changement climatique, la réponse à la pandémie, la reprise économique, la sécurité maritime, la protection de l’environnement et la promotion d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Bien qu’il ne soit pas encore clair quels pays du Pacifique participeront à la conférence, l’annonce intervient au milieu des efforts de Washington pour renforcer les liens avec la région. En avril, de hauts responsables du Département d’État se sont rendus aux Îles Salomon, aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où ils ont pris un certain nombre d’engagements, notamment le vœu de rouvrir l’ambassade des États-Unis aux Salomon et de “initiatives avancées” sur le changement climatique et les soins de santé dans les trois pays.

Les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques avec les îles Salomon, Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, via une seule ambassade située dans la capitale de cette dernière nation, après avoir fermé son complexe aux Salomon en 1993. Vanuatu n’a jamais eu d’ambassade américaine.

Par ailleurs, en juin, les États-Unis se sont joints au Royaume-Uni, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Japon pour lancer l’initiative “Partners in the Blue Pacific”, qui vise à “forger des liens plus étroits avec les gouvernements du Pacifique.”

Les tentatives d’amélioration des relations font également suite à un important accord de sécurité et diplomatique signé entre les Salomon et la Chine en avril, qui a suscité des avertissements de la Maison Blanche sur une éventuelle présence militaire chinoise à long terme dans la région. Pékin a démenti de telles intentions.

Les îles Salomon ont récemment imposé une interdiction temporaire à tous les navires de la marine étrangère cherchant à accoster dans ses ports, après un incident survenu le 23 août au cours duquel un navire des garde-côtes américains a demandé l’autorisation de s’arrêter et de faire le plein mais n’a reçu aucune réponse. Le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a déclaré que l’interdiction permettrait à la nation de revoir les procédures d’amarrage, après que le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, se soit plaint que Washington était “désappointé” à l’incident.