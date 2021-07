Saluant son élection en 2020 comme le summum de la démocratie américaine, le président Joe Biden a qualifié les républicains d’ennemis nationaux du pays et a déclaré que les lois électorales de leurs États étaient la plus grande menace pour les États-Unis depuis la guerre civile.

Faisant une apparition à Philadelphie, en Pennsylvanie mardi, Biden a condamné les lois sur l’intégrité des élections promulguées par un certain nombre d’États à majorité républicaine cette année comme « vicieux » et « odieux » tentatives de suppression et d’intimidation des électeurs, « littéralement pernicieux » formes.

« Il y a un assaut en cours en Amérique aujourd’hui, une tentative de supprimer et de subvertir le droit de vote lors d’élections libres et équitables. Une atteinte à la démocratie, une atteinte à la liberté. Un assaut contre qui nous sommes », il a dit.

Le président Biden dit qu’il y a « un assaut en cours en Amérique aujourd’hui, une tentative de supprimer et de subvertir le droit de vote. » « Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile. Ce n’est pas une hyperbole, puisque le Guerre civile. » pic.twitter.com/O73hIIdnRg – Appel quotidien (@DailyCaller) 13 juillet 2021

Il a fait valoir que les républicains cherchaient à rendre plus difficile le vote des Américains et qu’ils « subvertir » le processus électoral en changeant qui compte les votes et comment en réponse à la « Gros mensonge » que sa victoire à l’élection présidentielle de 2020 sur le président sortant Donald Trump n’était pas à la hauteur.

Dans son récit, les élections de 2020 ont été remarquables car les responsables de tout le pays ont rendu le vote beaucoup plus facile, de sorte que plus de 150 millions d’Américains – le nombre le plus élevé jamais enregistré – ont voté au milieu d’une pandémie, mais ont également figuré « implacable » attaques politiques, menaces physiques et intimidations de la part des républicains. Biden a affirmé que tous les résultats avaient été confirmés par plusieurs recomptages et toutes les contestations entendues et rejetées par plus de 80 juges.

« Aucune autre élection n’a jamais été organisée sous un tel examen minutieux, selon des normes aussi élevées. Le Big Lie n’est que cela – un gros mensonge, « a-t-il déclaré.

Ne mentionnant jamais Trump par son nom, Biden a fait valoir que contester les résultats d’une élection présidentielle n’était pas américain – même si c’est ce que les démocrates ont fait en 2016, lorsque Trump a remporté Hillary Clinton, en poussant la théorie du complot du Russiagate.

« Si vous perdez, vous acceptez les résultats et suivez la constitution. Vous ne qualifiez pas les faits de faux et n’essayez pas de faire échouer l’expérience américaine simplement parce que vous n’êtes pas satisfait. Ce n’est pas de l’esprit d’État, c’est de l’égoïsme », il a dit.





Selon Biden, républicain « suppression » les lois et les décisions de la Cour suprême des États-Unis qui « affaibli » le Voting Rights Act en 2013 et encore ce mois-ci font tous partie du même continuum que l’esclavage, le KKK « campagne de terreur » après la guerre civile et le 6 janvier « insurrection mortelle » au Capitole des États-Unis, « la citadelle de notre démocratie ».

Biden a rappelé au public qu’il avait juré de défendre les États-Unis contre ses ennemis « étrangers et nationaux », ce qui implique que les ennemis nationaux sont les républicains qui osent douter de sa légitimité et préconisent « suppression des électeurs ».

Cependant, il a également sapé son propre argument selon lequel les prétendues restrictions de vote étaient racistes en affirmant que les nouvelles lois étaient « ne ciblent pas seulement les personnes de couleur, ils ciblent les électeurs de toutes races et de tous horizons » qui pourrait voter démocrate.





Dire à un public de démocrates enthousiastes que » le monde regarde « Biden a déclaré qu’il avait chargé le vice-président Kamala Harris de faire adopter deux lois fédérales majeures.

Le John Lewis Voting Rights Act – du nom d’un défunt législateur démocrate et ancien militant des droits civiques – cherche à réimposer les restrictions de la VRA annulées par la Cour suprême. Pendant ce temps, le For The People Act – proposé par les démocrates en 2018 – fédéraliserait effectivement les élections pérenniser la plupart des pratiques 2020, adoptées sous couvert de la pandémie de Covid-19.

Plusieurs journalistes ont noté que Biden n’avait fait aucune référence à la suppression de l’obstruction du Sénat – sans laquelle les propositions n’ont aucune chance de devenir une loi. Les démocrates ont une faible majorité à la Chambre des représentants, mais le Sénat est divisé à 50-50, avec Harris comme briseur d’égalité. Harris a déclaré à NPR mardi qu’elle était « avoir des conversations sur les exceptions à l’obstruction législative avec les sénateurs », en ce qui concerne les deux projets de loi.

Non mentionné dans le Philadelphie de Biden? L’arithmétique politique inflexible qui rend ses révisions de vote presque impossibles au Sénat sans A) l’obstruction nucléaire ou B) 10 changements d’avis différents mais aussi simultanés chez les sénateurs du GOP. https://t.co/pBa4iq2eU8 — Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) 13 juillet 2021

Au lieu de cela, Biden avait élevé la voix et dit qu’il appellerait « Amis républicains » à tous les paliers de gouvernement « se lever pour l’amour de Dieu et aider à empêcher cet effort concerté visant à saper notre élection et le droit sacré de voter » ajouter, « Tu n’as pas honte ?! »

Biden a clôturé ses propos en rappelant aux démocrates que les élections de mi-mandat en 2022 seront « un autre test… une nouvelle vague de suppression d’électeurs sans précédent et de subversion électorale brute et soutenue » pour laquelle ils doivent se préparer maintenant.

« Nous avons les moyens, nous avons juste besoin de la volonté, de la volonté de sauver et de renforcer notre démocratie. Nous l’avons fait en 2020 », il a dit.





« Joe Biden et les démocrates ont un livre de jeu pour la prise de pouvoir électorale : mensonges et théâtre. » a déclaré le GOP en réponse au discours de Biden, accusant le président de poursuivre le « attaques malhonnêtes » sur les lois de l’État républicain, que la porte-parole Danielle Alvarez a qualifiée de « efforts de bon sens pour l’intégrité électorale » qui serait « rendez-vous plus facile de voter et plus difficile de tricher. »

