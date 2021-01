Le président Joe Biden a agi rapidement pour démanteler l’héritage de Donald Trump quelques heures à peine après son investiture, signant une série d’actions exécutives qui inversent le cours sur l’immigration, le changement climatique, l’équité raciale et la gestion de la pandémie de coronavirus.

Le nouveau président a signé les ordres quelques heures à peine après avoir prêté serment au Capitole, passant rapidement de sa cérémonie d’inauguration épurée à la mise en œuvre de son ordre du jour.

D’un coup de stylo, Biden a ordonné l’arrêt de la construction du mur frontalier de Trump entre les États-Unis et le Mexique, a mis fin à l’interdiction de voyager de certains pays à majorité musulmane, a déclaré son intention de rejoindre l’Accord de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé et l’a révoqué. l’approbation de l’oléoduc Keystone XL.

Les 15 actions exécutives constituent une tentative de rembobiner les quatre dernières années de politiques fédérales à une vitesse fulgurante. Seuls deux récents présidents ont signé des actions exécutives le premier jour de leur mandat – et chacun n’en a signé qu’une seule. Mais Biden, confronté à la pandémie débilitante de coronavirus, à une économie endommagée et à un électorat déchiré, a l’intention de démontrer un sentiment d’urgence et de compétence qui, selon lui, a fait défaut sous son prédécesseur républicain.

« Il n’y a pas le temps de commencer comme aujourd’hui », a déclaré Biden dans ses premiers commentaires aux journalistes en tant que président.

Biden portait un masque alors qu’il signait les commandes dans le bureau ovale – un départ marqué de Trump, qui portait rarement un masque facial en public et jamais lors d’événements dans le bureau ovale. Mais le port du masque est désormais obligatoire dans le bâtiment; parmi les actions exécutives signées mercredi, une mise en place d’un mandat masque sur les propriétés fédérales.

L’ordre de Biden a également prolongé le gel fédéral des expulsions pour aider ceux qui luttent contre les retombées économiques de la pandémie, créé un nouveau bureau fédéral pour coordonner une réponse nationale au virus et rétabli la direction du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche pour la sécurité sanitaire et la défense mondiale, un bureau de son prédécesseur avait fermé.

Ces actions reflétaient la principale priorité politique du nouveau président – maîtriser une pandémie débilitante. Dans son discours inaugural, Biden a fait une pause pour ce qu’il a appelé son premier acte en tant que président – un moment de prière silencieuse pour les victimes de la pire crise de santé publique du pays depuis plus d’un siècle.

Il a déclaré qu’il « avancerait avec rapidité et urgence » dans les semaines à venir. « Car nous avons beaucoup à faire en cet hiver de périls et de possibilités importantes – beaucoup à réparer, beaucoup à restaurer, beaucoup à guérir, beaucoup à construire et beaucoup à gagner », a-t-il déclaré dans le discours.

Mais le blitz des actions exécutives de Biden est allé au-delà de la pandémie. Il a ciblé le bilan environnemental de Trump, appelant à un examen de toutes les réglementations et actions de l’exécutif jugées dommageables pour l’environnement ou la santé publique, ont déclaré mardi des collaborateurs alors qu’ils prévisualisaient les mouvements.

Un autre ordre ordonne aux agences fédérales de donner la priorité à l’équité raciale et de revoir les politiques qui renforcent le racisme systémique. Biden a également révoqué une ordonnance de Trump qui visait à exclure les non-citoyens du recensement et a ordonné aux employés fédéraux de prendre un engagement éthique qui les engage à maintenir l’indépendance du ministère de la Justice.

Aides a déclaré qu’il avait également révoqué le rapport récemment publié sur la «Commission 1776» de Trump qui promouvait «l’éducation patriotique».

Ces mouvements et d’autres seront suivis par des dizaines d’autres dans les 10 prochains jours, ont déclaré les assistants du président, alors que Biden cherche à réorienter le pays sans avoir à passer par un Sénat que les démocrates contrôlent par la marge la plus étroite et se tournera bientôt vers le procès de destitution de Trump. .