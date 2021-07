Biden appelle les États à offrir des paiements en espèces de 100 $ pour la vaccination

Le président Joe Biden appellera jeudi les autorités étatiques et locales à offrir aux résidents des paiements en espèces de 100 $ comme incitation à recevoir un vaccin Covid-19, la dernière initiative de son administration pour faire vacciner les Américains alors que la variante delta hautement contagieuse se propage.

Lors d’un discours prononcé jeudi après-midi à la Maison Blanche, Biden devrait citer des recherches de l’Université de Californie à Los Angeles dans lesquelles environ un tiers des personnes non vaccinées ont déclaré qu’un paiement en espèces les rendrait plus susceptibles de se faire vacciner, selon les détails. du plan publié par l’administration.

« Le plan de sauvetage américain (ARP) a fourni aux États, territoires et localités des ressources qui peuvent être utilisées pour offrir des incitations à augmenter les taux de vaccination, et aujourd’hui, le président appellera chaque État, territoire et gouvernement local à utiliser ce financement ARP pour fournir 100 $ à toute personne qui se fait vacciner », a déclaré l’administration dans un communiqué.

Biden prévoit également d’annoncer que son administration exigera des travailleurs fédéraux qu’ils prouvent leur statut vaccinal ou se soumettent à une série de protocoles de sécurité rigoureux, ainsi que d’autres mesures visant à augmenter le taux d’inoculation.

La dernière campagne de vaccination intervient alors que les cas de coronavirus aux États-Unis recommencent à augmenter, la variante delta hautement contagieuse alimentant les taux d’infection. Les personnes infectées par la variante delta transportent jusqu’à 1 000 fois plus de virus dans leurs voies nasales que les autres souches, ce qui entraîne une transmissibilité plus élevée, même parmi les vaccinés, selon les responsables fédéraux de la santé.

Les experts en maladies infectieuses ont mis en garde contre une augmentation potentielle des infections à l’approche de la saison d’automne, lorsque les Américains retournent à l’intérieur et que les employeurs commencent à ramener les travailleurs au bureau.

Les responsables de la santé soutiennent que les vaccins Covid sont hautement protecteurs contre la variante, en particulier contre les maladies graves et la mort. Pourtant, le rythme des vaccinations aux États-Unis a ralenti ces derniers mois.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent près de 800 000 tirs enregistrés dans tout le pays dimanche, le total sur une journée le plus élevé depuis des semaines, mais toujours bien en deçà des niveaux de pointe.

La moyenne sur sept jours des vaccinations signalées a augmenté de 16% au cours de la semaine dernière pour atteindre 615 000 injections par jour jeudi, contre plus de 3 millions de vaccinations quotidiennes signalées à la mi-avril.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a récemment annoncé que les autorités paieraient 100 $ à toute personne se rendant sur un site de vaccination géré par la ville pour sa première dose de vaccin.

Les commentaires attendus de Biden surviennent deux jours après que le CDC a inversé le cours de ses directives antérieures et a recommandé aux Américains entièrement vaccinés qui vivent dans des zones à taux d’infection élevé de Covid de reprendre le port de masques faciaux à l’intérieur. Les directives couvrent environ les deux tiers de la population américaine, selon une analyse CNBC.

Alors que la variante delta continue de frapper le plus durement les personnes non vaccinées, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant et le transmettre potentiellement à d’autres, a déclaré mardi la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky. Elle a ajouté que la variante se comporte « de manière unique et différente des souches antérieures du virus ».

« Cette pandémie continue de constituer une menace sérieuse pour la santé de tous les Américains », a déclaré Walensky aux journalistes lors d’un appel.