Le président Joe Biden a appelé les États à mettre fin à l’assouplissement des règles de Covid-19 et à rétablir les mandats de masque dans les endroits où ils ont été levés au milieu d’une augmentation des infections à l’échelle nationale, affirmant: « c’est la seule façon de revenir à la normale ».

« Les gens renoncent aux précautions, ce qui est une très mauvaise chose », Biden a déclaré lundi lors d’un point de presse à la Maison Blanche. Alors que la moyenne sur sept jours des nouveaux cas de Covid-19 dans tout le pays a augmenté de 16% la semaine dernière, a-t-il ajouté, « Nous renonçons à des gains durement gagnés et durement gagnés, et autant que nous le faisons, l’Amérique, il est temps d’en faire encore plus. »

Mais Biden n’a apparemment pas examiné spécifiquement les États qui ont mis fin aux mandats de masque et autres restrictions par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait. Le Texas, par exemple, a connu une baisse de 48% de son taux moyen de cas depuis que le gouverneur Greg Abbott a annoncé l’abrogation des restrictions de Covid-19 dans l’État le 2 mars.

Le Mississippi, qui a suivi de près le Texas, a affiché une baisse de 57% au cours du mois dernier. La Caroline du Sud et l’Arizona, qui n’avaient pas de mandat de masque et ont assoupli leurs règles Covid-19 plus tôt ce mois-ci, ont également connu des tendances positives. Le taux de cas de la Caroline du Sud a chuté de 6,7% la semaine dernière et de 40% le mois dernier, tandis que celui de l’Arizona est en hausse de 3,6% la semaine dernière mais en baisse de 60% le mois dernier.

En revanche, deux des États qui ont imposé les mesures de verrouillage les plus draconiennes, New York et New Jersey, ont connu une augmentation du nombre de nouveaux cas et ont une fois de plus les infections à Covid-19 par habitant les plus élevées du pays. Le taux de cas du New Jersey a augmenté de 10% la semaine dernière et de 37% le mois dernier. La moyenne de sept jours de New York a bondi de 60% la semaine dernière.

En fait, New York représente à lui seul 40% de l’augmentation nationale des cas de Covid-19 au cours de la semaine dernière. New York et le New Jersey sont dirigés par les démocrates, tout comme les États avec les 11 taux d’infection par habitant les plus élevés du pays au cours de la semaine dernière.

Tous les États qui ont abandonné les mandats de masque ont des gouverneurs républicains, mais Biden a insisté sur le fait que son blâme de l’augmentation nationale des infections à coronavirus sur ceux qui ont des règles laxistes n’est pas politique.

« Je réitère mon appel à chaque gouverneur, maire et dirigeant local pour qu’ils maintiennent et rétablissent leur mandat de masque », Dit Biden. « S’il vous plaît, ce n’est pas de la politique. Rétablissez le mandat si vous le laissez tomber. Les entreprises devraient également exiger des masques. Masquez, masquez.

C’est un devoir patriotique. C’est la seule façon de revenir à la normale.

Biden a également fustigé des scènes de « comportement imprudent » vu à la télévision au cours des dernières semaines, faisant peut-être allusion à des plages et des bars bondés alors que des étudiants en vacances de printemps descendaient en Floride, dirigée par un gouverneur républicain. En fait, le taux de cas de la Floride a augmenté de 10% la semaine dernière.

Le Sunshine State se compare toujours favorablement à la tendance nationale, affichant une plus petite augmentation des cas la semaine dernière et une baisse de 12% par rapport à il y a un mois, comparativement à une réduction de 6,9% à l’échelle nationale.

« Nous sommes toujours en guerre contre ce virus mortel, et nous renforçons nos défenses, mais cette guerre est loin d’être gagnée .. » Dit Biden. « Jusqu’à ce que ce pays soit vacciné, chacun de nous doit faire sa part. Nous avons une obligation, une obligation patriotique. »

Biden a déclaré que son administration se précipitait pour vacciner les Américains alors que le nombre de décès dus au virus restait proche de 1000 par jour. Un record de 33 millions de nouvelles doses de vaccin seront distribuées par le gouvernement fédéral cette semaine, a-t-il déclaré, et le nombre de pharmacies fournissant des injections de Covid-19 passera à 40 000 contre 17 000 au cours des trois prochaines semaines.

Au moins 90% des adultes américains seront éligibles aux vaccins de vaccination d’ici le 19 avril, et 90% vivront à moins de cinq miles d’un site de vaccination dans le même laps de temps, a déclaré Biden.

« Nous avons encore besoin que chacun fasse sa part », dit le président.

