Le président Joe Biden s’est entretenu jeudi soir avec le père et l’oncle de Wadea Al-Fayoume, 6 ans, un garçon musulman qui a été poignardé à mort lors d’une attaque présumée pour crime de haine contre lui et sa mère à l’intérieur de leur maison du canton de Plainfield, le White dit House.

Biden s’est entretenu au téléphone avec le père de Wadea, Oday Al-Fayoume, et l’oncle du garçon à la suite d’un discours télévisé depuis le Bureau Ovale dans lequel le président a évoqué les tensions nées dans le pays à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président a également profité de son discours pour dire aux États-Unis qu’ils devaient renforcer leur soutien à Israël et à l’Ukraine.

Oday Al-Fayoume assiste à une veillée pour son fils Wadea Al-Fayoume au Prairie Activity & Recreation Centre le mardi 17 octobre 2023, à Plainfield. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Lors de l’appel, la présidente et la première dame Jill Biden ont présenté leurs condoléances et ont souhaité à la mère du garçon, Hanaan Shahin, 32 ans, un rétablissement complet, a déclaré la Maison Blanche dans un message sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter. La Maison Blanche n’a pas précisé lequel des oncles de Wadea était présent à l’appel.

« La famille musulmane palestinienne de Wadea est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix. Nous restons déterminés à dénoncer la haine et la violence anti-palestiniennes, anti-arabes et anti-musulmans », indique le communiqué sur les réseaux sociaux.

Ce soir, Jill et moi avons parlé avec le père et l’oncle de Wadea Alfayoumi, suite au meurtre brutal du garçon de six ans, pour exprimer nos plus sincères condoléances à leur famille et souhaiter à sa mère, Hannan Shahin, un rétablissement complet. La famille musulmane palestinienne de Wadea est venue en Amérique pour chercher… pic.twitter.com/OycMFY0Xy1 – Président Biden (@POTUS) 20 octobre 2023

Wadea et sa mère, tous deux musulmans, ont été attaqués samedi matin dans la maison non constituée en société de Plainfield qu’ils louaient. Leur propriétaire, Joseph Czuba, 71 ans, a été accusé de ce que les forces de l’ordre locales et fédérales qualifient de crime de haine.

L’attaque aurait été motivée par la foi musulmane de la famille et par le conflit en cours au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas, ont indiqué les autorités.

Une photo de Wadea Al-Fayoume assis dans le gymnase lors d’une veillée pour lui au Prairie Activity & Recreation Centre le mardi 17 octobre 2023 à Plainfield. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Wadea a été poignardé 26 fois avec un couteau de type militaire tandis que sa mère appelait le 911 depuis les toilettes de la maison, ont indiqué les autorités. Elle a été poignardée une douzaine de fois et a été hospitalisée depuis l’attaque.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et le maire de Chicago, Brandon Johnson, faisaient partie de la foule qui a assisté aux funérailles de Wadea lundi. Ils ont ensuite été rejoints par le secrétaire d’État de l’Illinois, Alexi Giannoulias, le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton et plusieurs membres de la Chambre et du Sénat de l’Illinois.

Un petit garçon tient une pancarte avec sa famille lors d’une veillée pour Wadea Al-Fayoume au Prairie Activity & Recreation Centre le mardi 17 octobre 2023 à Plainfield. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Dans son discours de jeudi soir, Biden a évoqué les tensions apparues dans le pays à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas.

Biden a déclaré que le pays devait lutter contre les discours de haine, affirmant que l’Amérique devait rejeter à la fois l’antisémitisme et l’islamophobie.

Plus précisément, le président a fait référence à l’attaque de samedi contre Wadea et sa mère.

« La semaine dernière encore, une mère a été brutalement poignardée. Un petit garçon ici aux États-Unis, un petit garçon qui vient d’avoir 6 ans, a été assassiné chez lui à l’extérieur de Chicago. Il s’appelait Wadea. Wadea, un fier Américain, une fière famille palestinienne américaine », a déclaré Biden.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque cela se produit. Il faut dénoncer sans équivoque l’antisémitisme. Nous devons également dénoncer sans équivoque l’islamophobie », a-t-il déclaré. « Et à tous ceux qui souffrent, à ceux d’entre vous qui souffrent, je veux que vous sachiez que je vous vois. Tu appartiens. Et je veux vous dire ceci : vous êtes tous l’Amérique. Vous êtes toute l’Amérique.

Biden a déclaré que la nation doit dénoncer la violence et les discours de haine qui peuvent conduire à des actes de violence.

« Ici en Amérique, n’oublions pas qui nous sommes. Nous rejetons toutes les formes, toutes les formes de haine, que ce soit contre les musulmans, les juifs ou qui que ce soit. C’est ce que font les grandes nations. Et nous sommes une grande nation », a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué.