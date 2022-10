Biden appelle le nouveau Premier ministre britannique “Rashee Sanook”

La dernière gaffe du président américain est venue en louant Rishi Sunak lors d’un événement lié à des vacances indiennes

Le président américain Joe Biden a mal prononcé lundi le nom du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak en commentant sa nomination à venir. Le dérapage s’ajoute à une liste croissante de gaffes du président.

S’exprimant lors d’un événement marquant la fête indienne de Diwali (“Festival des lumières”), qui célèbre le triomphe du bien sur le mal, Biden a salué la nomination de Sunak, qui est d’origine indienne, comme “une étape décisive” ça vraiment “questions.”

“Nous avons des nouvelles selon lesquelles Rashee Sanook est maintenant Premier ministre”, a déclaré le dirigeant américain. “Comme dirait mon frère, ‘allez comprendre.'”

Mardi, Sunak a officiellement pris ses fonctions de nouveau Premier ministre britannique après une rencontre avec le roi Charles III, qui avait officiellement accepté la démission de la prédécesseure de Sunak, Liz Truss. Ce dernier n’avait passé que 44 jours à ce poste, devenant le Premier ministre le plus court de l’histoire du pays.

Sunak, un ancien chancelier de l’Échiquier de 42 ans et ancien patron de fonds spéculatifs, est la première personne de couleur et le premier hindou à diriger le Royaume-Uni. Il a remporté la course à la direction du parti conservateur après que son principal adversaire, Penny Mordaunt, n’ait pas obtenu le nombre de voix requis des députés conservateurs pour figurer sur le bulletin de vote. L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, un autre rival potentiel, a choisi de se retirer du concours plus tôt.

Pendant ce temps, alors que Biden réfléchit à une course à la réélection en 2024, il s’est retrouvé à plusieurs reprises dans l’eau chaude à cause de gaffes, qui ont suscité une inquiétude généralisée concernant son état physique et mental.

La semaine dernière, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant le président américain apparemment confus alors qu’il luttait pour trouver la sortie de scène lors d’un rassemblement à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Lors d’un événement à la Maison Blanche en septembre, Biden a appelé par erreur le représentant Jackie Walorski, décédé dans un accident de voiture un mois plus tôt.