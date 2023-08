La célèbre formation terrestre regorge d’espèces « ironiques », a déclaré le président

Le président américain Joe Biden a appelé le Grand Canyon « l’une des neuf merveilles de la Terre » dans un discours chargé de gaffes mardi, alors qu’il faisait la promotion d’un récent décret exécutif qui réserve plus d’un million d’acres de terres à proximité en tant que monument national.

« Mes amis, ce n’est pas une hyperbole de suggérer qu’il n’y a pas de trésor national, aucun, qui soit plus grand que le Grand Canyon », Biden a déclaré à un public en Arizona avant de sortir légèrement du scénario, ajoutant : « Le Grand Canyon – l’une des neuf merveilles de la Terre, émerveille le monde – littéralement, pensez à cela. »

Il s’est corrigé plus tard, admettant, « En fait, j’ai dit neuf. C’est l’une des sept merveilles du monde.

Biden semblait avoir du mal à lire son téléprompteur, car il a décrit plus tard comment la région du Grand Canyon était « un refuge d’espèces ironiques comme les chauves-souris, les bisons, les mouflons d’Amérique et près de 450 espèces d’oiseaux, y compris les aigles à tête blanche et royaux. »

Le président a signé mardi un décret désignant 917 000 acres de terres publiques autour du parc national du Grand Canyon comme nouveau monument national nommé Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni (empreintes ancestrales du monument national du Grand Canyon).

Alors que les groupes autochtones ont salué cette décision pour la sauvegarde des terres sacrées, des critiques – dont le sénateur Mitt Romney (R-Utah) – ont souligné qu’elle « l’un des districts miniers d’uranium les plus productifs du pays » et placerait « des contraintes lourdes » sur les éleveurs de bétail qui utilisaient la terre pour le pâturage.

L’administration Biden a cependant affirmé que les droits miniers, de pâturage et de chasse existants seraient respectés.

Le président a également annoncé un investissement de 44 millions de dollars pour « renforcer la résilience climatique dans l’ensemble de notre réseau de parcs nationaux » utilisant des fonds de la loi sur la réduction de l’inflation, pointant la récente vague de chaleur et déclarant que le gouvernement était « livrer » sur ses promesses vertes.

Biden est devenu tristement célèbre pour sa mutilation fréquente de la langue anglaise. Agé de 80 ans, il est le président américain le plus âgé de tous les temps, et son âge avancé a convaincu même de nombreux démocrates qu’il serait imprudent pour lui de briguer un second mandat.

Un sondage réalisé en juin par le Washington Post-ABC a révélé que seulement 32% des électeurs pensaient qu’il avait l’acuité mentale requise pour être président, contre 54% pour son rival de 2020, l’ancien président Donald Trump.

Biden a appelé le mois dernier la Russie à « cesser ses attaques inhumaines contre la Russie », ayant précédemment déclaré que Moscou était « perdre la guerre en Irak ». Les médias américains ont eu du mal à couvrir ses lacunes apparentes dans la compréhension des événements mondiaux.