WASHINGTON – Le président Joe Biden a appelé à un « moment de changement significatif » pour lutter contre le racisme systémique dans la police dans un discours prononcé mardi après que le policier de Minneapolis Derek Chauvin ait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort de George Floyd.

« Personne ne devrait être au-dessus de la loi, et le verdict d’aujourd’hui envoie ce message », a déclaré Biden. « Mais ce n’est pas suffisant. Cela ne peut pas s’arrêter ici. Afin d’apporter de réels changements et réformes, nous pouvons et nous devons faire plus pour réduire la probabilité que de telles tragédies se reproduisent ».

Un jury de Minneapolis mardi après-midi a déclaré Chauvin, 45 ans, coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire au deuxième degré pour la mort de Floyd en mai dernier.

Biden a qualifié la mort de Floyd – un homme noir de 46 ans dont la tête a été épinglée sous le genou de Chauvin pendant plus de neuf minutes – « un meurtre en pleine lumière » qui « a arraché les œillères pour que le monde entier puisse les voir. racisme systémique. «

Le président a déclaré que la nation devait affronter «frontalement» le racisme systémique et les disparités qui existent dans les services de police et le système de justice pénale. Alors que les gouvernements des États et locaux «doivent se mobiliser», a déclaré Biden, le gouvernement fédéral aussi.

« Nous ne pouvons pas quitter ce moment ou détourner le regard en pensant que notre travail est terminé. Nous devons le regarder comme nous l’avons fait pendant ces neuf minutes et 29 secondes », a-t-il déclaré. « Nous devons écouter. » Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. «

« C’étaient les derniers mots de George Floyd. Nous ne pouvons pas laisser ces mots mourir avec lui. Nous devons continuer à entendre ces mots. Nous ne devons pas nous détourner. Nous ne pouvons pas nous détourner. Nous avons une chance de commencer à changer de trajectoire. dans ce pays. »

Biden a déclaré que son ministère de la Justice était « pleinement engagé à restaurer la confiance » entre les forces de l’ordre et les communautés. Il a vanté deux de ses candidats aux postes de haut rang du DOJ, Vanita Gupta et Kristen Clarke, dont de nombreux républicains s’opposent aux confirmations. Biden a déclaré qu’ils contribueraient à faire progresser les priorités de son administration pour «éliminer» les services de police inconstitutionnels et réformer le système de justice pénale.

« Et ils méritent d’être confirmés », a déclaré Biden.

Il a également fait pression pour l’adoption par le Sénat de la George Floyd Justice in Policing Act – nommée en l’honneur de Floyd – qui vise à renforcer la responsabilité de la police et à empêcher les agents chargés des problèmes de passer d’un département à un autre. Cela mettrait également fin à certaines pratiques policières qui ont fait l’objet d’un examen minutieux.

« Nous avons besoin du Congrès pour agir », a déclaré Biden. « George Floyd est mort il y a presque un an. Il y a une législation significative de réforme de la police en son nom. »

« Le verdict de culpabilité ne ramène pas George. Mais à travers la douleur de la famille, ils trouvent un but pour que l’héritage de Georgie ne concerne pas seulement sa mort, mais ce que nous devons faire en sa mémoire. »

Chauvin, qui est blanc, a été capturé sur une vidéo épinglant Floyd au sol après que la police a répondu à un rapport affirmant que Floyd avait utilisé un faux billet de 20 $. La vidéo sur téléphone portable est devenue virale, endurant des mois de manifestations aux États-Unis et à l’étranger condamnant la brutalité policière et appelant à la justice raciale dans le cadre du mouvement Black Lives Matter.

«À cause des smartphones, tant d’Américains ont maintenant vu l’injustice raciale que les Noirs américains connaissent depuis des générations – l’injustice raciale que nous combattons depuis des générations», a déclaré Harris, la première vice-présidente noire et femme du pays.

« Voici la vérité sur l’injustice raciale. Ce n’est pas seulement un problème d’Amérique noire ou un problème de peuple de couleur. C’est un problème pour tous les Américains. Cela nous empêche de tenir la promesse de liberté et de justice pour tous. »

« Au moins maintenant, il y a un peu de justice », a déclaré Biden à la famille Floyd après le verdict

Plus tôt dans l’après-midi, Biden a appelé la famille Floyd peu de temps après l’annonce du verdict. Le président s’est également entretenu avec la famille par téléphone lundi, offrant ses prières pendant que le jury délibérait.

« Je me sens mieux maintenant », a déclaré Biden mardi, sa voix audible lorsque l’avocat de la famille Ben Crump a mis le président sur le haut-parleur pour que la famille l’entende. « Il n’y a rien qui va tout améliorer. Mais au moins maintenant il y a un peu de justice. Et vous savez, je pense au commentaire de Gianna: » Mon papa va changer le monde. » Nous allons commencer à le changer maintenant. «

« Vous êtes une famille incroyable », a ajouté Biden. « J’aurais aimé être là juste pour mettre mes bras autour de toi. »

Biden faisait référence à Gianna Floyd, la fille de 7 ans de Floyd. Biden a déclaré à la famille qu’il avait regardé l’annonce du verdict aux côtés de Harris, de sa femme, du Dr Jill Biden et d’autres assistants de la Maison Blanche.

« Nous sommes tous tellement soulagés, non pas d’obtenir un seul verdict, mais les trois chefs d’accusation. C’est vraiment important. J’ai hâte de vous voir. Je le suis vraiment. »

Biden a invité la famille à la Maison Blanche.

« Vous feriez mieux de vous préparer tous, car lorsque nous le ferons, nous allons vous mettre dans Air Force One et vous amener ici », a déclaré le président. « Je le garantis. »

Biden a développé un lien avec la famille Floyd lors de la course présidentielle de 2020. Alors qu’il était le candidat démocrate, Biden a rencontré en privé la famille avant les funérailles de Floyd. Dans une allocution vidéo lors des funérailles de Floyd en juin dernier, Biden a déclaré: « Quand il y aura justice pour George Floyd, nous serons vraiment sur le chemin de la justice raciale en Amérique. »

