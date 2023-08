Biden appelle la Chine A "Bombe à retardement" Sur les troubles économiques

Le président américain Joe Biden a qualifié jeudi la Chine de « bombe à retardement » en raison de ses difficultés économiques et a déclaré que le pays était en difficulté en raison de la faible croissance.

« Ils ont des problèmes. Ce n’est pas bon parce que quand les méchants ont des problèmes, ils font de mauvaises choses », a déclaré Biden lors d’une collecte de fonds politique dans l’Utah.

Les remarques de Biden rappelaient les commentaires qu’il avait faits lors d’une autre collecte de fonds en juin lorsqu’il avait qualifié le président Xi Jinping de « dictateur ». La Chine a qualifié ces remarques de provocation.

Ces commentaires sont intervenus peu de temps après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a terminé une visite en Chine visant à stabiliser les relations que Pékin a décrites comme étant à leur point le plus bas depuis l’établissement des liens officiels en 1979.

Le secteur de la consommation chinois est tombé en déflation et les prix départ usine ont prolongé leur baisse en juillet. La Chine pourrait entrer dans une ère de croissance économique beaucoup plus lente avec une stagnation des prix à la consommation et des salaires, contrastant avec l’inflation ailleurs dans le monde.

Les États-Unis, la plus grande économie du monde, ont combattu une forte inflation et ont connu un marché du travail robuste.

« La Chine est en difficulté », a déclaré Biden jeudi. Il a dit qu’il ne voulait pas blesser la Chine et voulait une relation rationnelle avec le pays.

Biden a signé mercredi un décret qui interdira certains nouveaux investissements américains en Chine dans des technologies sensibles comme les puces informatiques. La Chine, qui possède la deuxième économie mondiale, s’est dite « gravement préoccupée » par la commande et s’est réservée le droit de prendre des mesures.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)