Biden appelle Cuomo à démissionner après un rapport explosif sur le harcèlement sexuel

Le rapport publié mardi par le procureur général de l’État, Letitia James, a résumé une enquête de plusieurs mois en concluant que Cuomo « avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, violait la loi fédérale et celle de l’État », a déclaré James lors d’une conférence de presse.

En appelant Cuomo à démissionner, Biden a rejoint presque tous les autres principaux législateurs démocrates d’Albany et de Washington. Mais du haut de la direction du parti, la demande de Biden a plus de poids que d’autres.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a appelé le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo à démissionner mardi, à la suite d’un rapport selon lequel Cuomo aurait harcelé sexuellement 11 femmes.

Un Cuomo sombre mais provocant a fermement nié certaines de ces allégations plus tard mardi, et a déclaré que d’autres exemples de sa prétendue inconduite avaient été mal interprétés ou mal interprétés.

Le rapport de 165 pages, qui comprend des entretiens avec 179 témoins et un examen de dizaines de milliers de documents, a également déclaré que le bureau de Cuomo était criblé de peur et d’intimidation et constituait un environnement de travail hostile pour de nombreux membres du personnel.

Les femmes Cuomo sont accusées d’avoir harcelé des membres de son propre personnel, des membres du public et d’autres employés de l’État, dont l’un était un soldat de l’État, selon le rapport.

La réponse du président est intervenue quatre mois après que Biden a déclaré que si une enquête confirmait des allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo, le gouverneur devrait alors démissionner.

Biden a déclaré mardi qu’il maintenait sa déclaration de mars.

« Je pense qu’il finira probablement aussi par être poursuivi en justice », a déclaré Biden à ABC News dans une interview diffusée le 16 mars.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le message de la Maison Blanche aux accusateurs de Cuomo était que toutes les femmes qui « ont vécu ce type d’expérience … méritent d’être traitées avec respect et dignité ».

« Je ne sais pas si quelqu’un aurait pu regarder [James’ press conference] ce matin et je n’ai pas trouvé les allégations odieuses – je sais que je l’ai certainement fait », a déclaré Psaki.

Les résultats ont révélé « une image profondément troublante, mais claire », a déclaré James, décrivant le bureau de Cuomo comme « un lieu de travail toxique ».