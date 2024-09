Biden appelle au cessez-le-feu au Liban — RT World News

Le président américain Joe Biden a appelé à une trêve immédiate au Moyen-Orient, alors même que des responsables anonymes à Washington ont divulgué des avertissements concernant une incursion terrestre imminente d’Israël au Liban.

La rumeur selon laquelle l’invasion interviendrait après plus d’une semaine de frappes aériennes et de missiles qui ont coûté la vie à des centaines de civils libanais, ainsi qu’à plusieurs hauts responsables du Hezbollah, dont le chef du groupe Hassan Nasrallah.

« Je suis plus conscient que vous ne le pensez et je suis à l’aise avec le fait qu’ils s’arrêtent », » Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche lundi, après avoir été interrogé sur les informations faisant état d’une offensive israélienne imminente.

« Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant » » a ajouté le président américain, avant de s’éloigner.

Peu avant la conférence de presse de Biden, convoquée pour remédier aux dégâts causés par l’ouragan dans plusieurs États américains, plusieurs médias ont rapporté qu’Israël avait informé Washington d’une prochaine opération militaire contre le Liban.

Israël a l’intention de lancer « une incursion terrestre limitée » chez son voisin du nord, qui pourrait commencer « en quelques heures » » a déclaré un responsable américain anonyme cité par CBS News.















Fox News a publié la même citation, vraisemblablement du même responsable, mais a décrit la chronologie de l’attaque comme suit : « dans un avenir imminent. »

Le Washington Post a également cité un responsable anonyme qui a déclaré qu’Israël avait notifié aux États-Unis un « opération terrestre limitée… qui pourrait commencer de manière imminente ».

La campagne israélienne serait « plus petit » que l’attaque du Liban en 2006, et se concentrerait sur « nettoyer » Positions du Hezbollah le long de la frontière, a indiqué la source au Post. Israël et le Hezbollah ont revendiqué la victoire dans le conflit de 2006, mais une commission gouvernementale israélienne l’a qualifié plus tard de défaite stratégique.

Le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (FDI), le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré la semaine dernière que les frappes aériennes contre le Hezbollah étaient une préparation à une attaque au sol au cours de laquelle Tsahal « Entrez, détruisez l’ennemi là-bas et détruisez de manière décisive leurs infrastructures. »

Le chef adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré que « Les forces de la résistance sont prêtes pour un engagement terrestre » avec les troupes israéliennes.