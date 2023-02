Biden appelle à une réforme de la police dans State of the Union, déclarant: “Ils doivent être tenus responsables”

La police doit être tenue à un niveau plus élevé, a déclaré le président américain Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union.

Il a évoqué le meurtre de Tire Nichols aux mains de la police.

Le Congressional Black Caucus a fait pression pour une réforme de la police.

Le président américain Joe Biden a renouvelé mardi son appel à une réforme de la police, affirmant que les agents qui “violent la confiance du public” devraient être tenus responsables et que les responsables de l’application des lois devraient recevoir la formation nécessaire et être tenus à des normes plus élevées.

“Je sais que la plupart des flics et leurs familles sont des gens bons, décents et honorables … Et ils risquent leur vie chaque fois qu’ils mettent ce bouclier”, a déclaré Biden dans son discours sur l’état de l’Union mardi soir.

“Mais ce qui est arrivé à Tire à Memphis arrive trop souvent. Nous devons faire mieux”, a ajouté Biden, faisant référence à la mort de Tire Nichols, l’homme noir de 29 ans qui a été mortellement battu par des policiers de Memphis en janvier.

“La sécurité publique dépend de la confiance du public, mais trop souvent cette confiance est violée … La plupart d’entre nous ici n’ont jamais eu à avoir la conversation, la conversation que les parents bruns et noirs ont dû avoir avec leurs enfants”, a déclaré Biden.

“Lorsque des policiers ou des services de police violent la confiance du public, ils doivent en être tenus responsables.”

Il a également déclaré qu’il fallait davantage de premiers intervenants et d’autres professionnels pour relever les défis croissants en matière de santé mentale et de toxicomanie.

Les membres du Congressional Black Caucus avaient appelé Biden à utiliser son discours sur l’état de l’Union pour faire pression en faveur d’une réforme de la police à la suite de la mort de Nichols.

“C’était peut-être Tire Nichols hier, mais cela pourrait être n’importe lequel d’entre nous aujourd’hui et demain”, a déclaré le président du caucus, le représentant américain Steven Horsford, un démocrate, lors d’une conférence de presse mardi avant le discours de Biden.

Nichols a crié à plusieurs reprises: “Maman! Maman!” alors que les cinq policiers de Memphis accusés du meurtre de l’automobiliste noir le frappaient à coups de pied, de poing et de matraque après un arrêt de la circulation le 7 janvier, a montré une vidéo publiée par la ville.

Sept autres policiers de Memphis devraient faire face à des accusations disciplinaires officielles cette semaine en lien avec la mort de Nichols, a déclaré mardi le procureur de la ville.

Le président américain Joe Biden prononce le discours sur l’état de l’Union dans la chambre du Capitole américain à Washington, DC. AFP PHOTO : Jacquelyn Martin, Piscine, AFP

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, et son beau-père, Rodney Wells, ont assisté au discours de Biden mardi après avoir accepté une invitation de Horsford.

La mort de Nichols a marqué le dernier cas très médiatisé de policiers accusés d’avoir fait un usage excessif de la force dans la mort de Noirs et d’autres minorités ces dernières années.

Biden avait parlé aux parents de Nichols après la diffusion de la vidéo de son passage à tabac pour exprimer ses condoléances.