Biden appelle à une « paix négociée durable » entre Israël et les Palestiniens

JERUSALEM – Le président Biden a appelé jeudi à une “paix durable négociée entre l’État d’Israël et le peuple palestinien” et a réitéré ses appels à une solution à deux États au conflit.

La colère palestinienne contre l’administration Biden a augmenté ces dernières semaines au milieu des affirmations selon lesquelles les États-Unis favorisent Israël et des accusations selon lesquelles les États-Unis ont tenté de protéger Israël de tout examen après la mort de Shireen Abu Akleh, une éminente journaliste palestinienne américaine qui a été tuée alors qu’elle faisait un reportage dans la Cisjordanie occupée en mai.

Pendant des années, les Palestiniens ont remis en question la capacité de Washington à arbitrer de manière neutre le conflit israélo-palestinien, citant le fort soutien américain à Israël aux Nations Unies et l’ampleur du soutien financier et militaire américain à Israël, qui a cumulé plus d’aide américaine que tout autre pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les Palestiniens ont également été déçus par l’échec de M. Biden à annuler plusieurs mesures prises par l’administration Trump que les Palestiniens jugeaient nuisibles à leurs espoirs d’indépendance.