Biden appelle à un examen plus approfondi des fusions technologiques et de la confidentialité des données

L’ordre est la dernière reconnaissance de M. Biden des préoccupations que les géants de la technologie ont obtenu un pouvoir de marché démesuré, devenant les gardiens du commerce, des communications et de la culture. Un groupe croissant de législateurs, d’universitaires et d’entreprises rivales affirme que les régulateurs gouvernementaux n’ont pas réussi à contrôler la croissance des entreprises pendant plus d’une décennie. Pour lutter contre le pouvoir de marché des entreprises, disent-ils, les décideurs politiques doivent appliquer de manière agressive les lois antitrust et éventuellement les réécrire pour mieux saisir les modèles commerciaux de la Silicon Valley.

L’ordonnance indiquera aux agences fédérales qui approuvent les fusions qu’elles devraient examiner de plus près les pratiques de l’industrie technologique. Une deuxième disposition encouragera la Federal Trade Commission à rédiger des règles limitant la façon dont les géants de la technologie utilisent les données des consommateurs, une réponse aux critiques selon lesquelles des entreprises comme Amazon peuvent tirer parti de ce qu’elles savent sur les utilisateurs pour prendre le dessus sur les services et les entreprises concurrents.

WASHINGTON – Le président Biden encouragera vendredi les agences fédérales à réprimer la croissance des grandes entreprises technologiques grâce à des fusions et à acquérir un avantage concurrentiel en tirant parti de nombreuses données sur les consommateurs, dans le cadre d’un décret exécutif plus large visant à disperser la consolidation des entreprises dans l’économie.

M. Biden a déjà placé certains critiques virulents de Big Tech à des postes de direction. À la Maison Blanche, il a nommé Tim Wu, professeur de droit à l’Université de Columbia et fervent partisan du démantèlement d’entreprises comme Facebook, en tant que conseiller spécial sur la concurrence. Il a nommé Lina Khan présidente de la Federal Trade Commission. Mme Khan a également appelé à la dissolution des grandes entreprises technologiques et a travaillé sur une enquête antitrust de la Chambre sur Amazon, Apple, Facebook et Google.





Les critiques de Big Tech soutiennent également souvent que l’économie dans son ensemble est devenue plus concentrée au détriment des consommateurs, y compris dans des secteurs comme l’agriculture, la médecine et la mode. Et certains responsables de la Maison Blanche espèrent que l’ordre rappellera la présidence de Franklin D. Roosevelt, qui a souligné la montée des grandes entreprises et installé des responsables gouvernementaux opposés à la concentration, ont déclaré les gens.

Mais son administration est limitée dans sa portée. La Federal Trade Commission et la Federal Communications Commission sont des agences indépendantes qui appliquent les lois antitrust et sur les communications existantes. Ces lois ont à peine changé depuis avant l’adoption massive d’Internet.