Biden appelle à un accord « gagnant-gagnant » pour résoudre la grève des travailleurs de l’automobile aux États-Unis | Actualités manufacturières

Le président américain envoie deux responsables gouvernementaux à Détroit et affirme que les bénéfices des entreprises n’ont pas été partagés équitablement avec les travailleurs.

Le président américain Joe Biden envoie deux membres de son équipe à Détroit, dans le Michigan, pour aider à résoudre un conflit de travail entre les travailleurs de l’automobile et les constructeurs automobiles qui a conduit à une grève.

Dans un discours prononcé vendredi à la Maison Blanche, Biden a appelé à un « accord gagnant-gagnant » pour sortir de l’impasse entre le syndicat United Auto Workers (UAW) et les trois principaux constructeurs automobiles du pays : Ford, General Motors et Stellantis.

Le syndicat avait annoncé une grève partielle – impliquant 12 700 travailleurs dans trois usines d’assemblage clés – tôt vendredi, dans le but de faire pression pour des augmentations de salaires, des horaires plus courts et de meilleures prestations de retraite.

Dans ses remarques, Biden a exprimé son soutien à la demande du syndicat pour des salaires plus élevés.

« Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices records – y compris ces dernières années – grâce aux compétences extraordinaires et aux sacrifices des travailleurs de l’UAW », a-t-il déclaré. « Ces bénéfices records n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec ces travailleurs. »

Biden a ajouté qu’il enverrait la secrétaire au Travail par intérim Julie Su et le conseiller de la Maison Blanche Gene Sperling à Détroit pour « offrir leur plein soutien aux parties dans la conclusion du contrat ».

L’implication directe de Biden dans cette question met en évidence les enjeux élevés de cette impasse, qui a déjà interrompu la production de certains modèles de voitures américaines populaires.

Alors que l’impasse actuelle ne concerne que trois usines – réparties dans le Michigan, le Missouri et l’Ohio – une grève plus large pourrait entraîner des retombées économiques régionales, voire nationales.

« Dans ces négociations, la Maison Blanche n’a aucune autorité légale pour réellement intervenir ou mettre le pouce sur la balance », a déclaré la correspondante d’Al Jazeera, Heidi Zhou-Castro.

Cependant, elle a ajouté que Biden « montre au public américain qu’il prend cela très au sérieux – et à juste titre ».

C’est la première fois que l’UAW cible simultanément les trois fabricants avec une grève.

L’UAW a exigé une augmentation de salaire de 36 pour cent sur quatre ans, ainsi que l’élimination d’une échelle salariale échelonnée qui oblige les travailleurs à travailler huit ans avant d’être éligibles à la même compensation que les employés vétérans.

Cependant, les « Trois Grands » constructeurs automobiles n’ont proposé qu’une augmentation salariale de 17,5 à 20 pour cent, sans autres avantages sociaux ni les changements du système salarial exigés par le syndicat.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que le syndicat n’appellerait pas à une grève générale plus large pour l’instant, mais que toutes les options seraient sur la table si de nouveaux contrats n’étaient pas conclus.

« Ils pourraient doubler nos augmentations et ne pas augmenter le prix des voitures tout en réalisant des millions de dollars de bénéfices », a déclaré Fain. « Nous ne sommes pas le problème. Le problème est la cupidité des entreprises.

Biden a fait l’éloge vendredi des syndicats, affirmant qu’ils sont essentiels à la construction de l’économie américaine et au renforcement de la classe moyenne.

« Les travailleurs méritent une part équitable des avantages qu’ils contribuent à créer pour une entreprise », a-t-il déclaré.

Le président démocrate s’est présenté comme résolument pro-syndical tout au long de son mandat à la Maison Blanche.

Mais à la fin de l’année dernière, il a été critiqué par les progressistes et les groupes syndicaux lorsqu’il a signé une loi mettant fin à un conflit entre les compagnies ferroviaires du pays et leurs syndicats. Les critiques ont déclaré que la loi ne répondait pas aux revendications des travailleurs en faveur de meilleures conditions de travail, y compris des congés de maladie payés.

La loi a permis d’éviter une grève qui, selon Biden, aurait été un « véritable désastre » pour l’économie américaine.