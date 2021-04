WASHINGTON – Le président Joe Biden a appelé lundi à « la paix et le calme » après une soirée de manifestations après qu’un policier dans une banlieue de Minneapolis a tiré et tué un homme noir de 20 ans lors d’un contrôle routier.

Biden a qualifié la mort par balle de Duante Wright dimanche de « chose vraiment tragique » et a déclaré qu’il avait regardé des images de la caméra corporelle « assez graphiques » de l’officier qui avait tiré le coup fatal.

« La question est était-ce un accident? Était-ce intentionnel? » Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche. « Cela reste à déterminer par une enquête approfondie. »

« Je pense que nous devons attendre et voir ce que révèle l’enquête – et toute l’enquête », a-t-il déclaré.

Biden a souligné qu’il n’y a « absolument aucune justification » au pillage et à la violence.

«Une manifestation pacifique est compréhensible», a-t-il déclaré. « Et le fait est que nous savons que la colère, la douleur et le traumatisme qui existent dans la communauté noire dans cet environnement sont réels – c’est grave, et c’est conséquent. Mais cela ne justifie pas la violence. »

Il a ajouté: « Nous devrions écouter la mère de Dante qui appelle à la paix et au calme. »

Suite:La police publie des images de la caméra corporelle de la mort de Daunte Wright; Le chef de la police a déclaré qu’un policier avait l’intention d’utiliser Taser lors d’un arrêt de la circulation

La mort de Wright dimanche soir à Brooklyn Center, à 16 km au sud de Minneapolis, est survenue alors que la ville était déjà à bout au milieu du procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui fait face à des accusations de meurtre pour la mort de George Floyd en mai dernier.

La police a répondu aux manifestations dimanche avec du matériel anti-émeute alors que les manifestants se rassemblaient au Brooklyn Center, pleurant la mort de Wright. Vidéo posté sur Twitter a montré la police tirant du gaz et un agent chimique sur des manifestants qui se sont rassemblés au département de police dimanche soir.

Une femme qui s’est identifiée comme la mère de Wright, selon une vidéo Facebook Live, a déclaré que son fils avait été arrêté à cause de désodorisants suspendus dans son rétroviseur. Police à Brooklyn Center dit dans un communiqué le conducteur qu’ils ont arrêté avait un mandat en suspens et est remonté dans le véhicule lorsqu’ils ont tenté de le mettre en garde à vue.

Lundi, la police a publié les images de la caméra du corps de l’officier et a déclaré que le chef de la police de la ville avait déclaré que l’officier avait peut-être l’intention de tirer un Taser.

Biden a déclaré qu’il s’était entretenu avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et d’autres responsables locaux des forces de l’ordre. Il a dit qu’il n’avait pas encore parlé à la famille de Wright mais qu’elle restait dans ses prières.

Plus tôt lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes que l’administration Biden était attristée par la mort de Wright.

La fusillade «est un rappel de la douleur, de la colère, du traumatisme, de l’épuisement que de nombreuses communautés à travers le pays ont ressenti alors que nous voyons ces incidents continuer à se produire», a-t-elle déclaré.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Contributeurs: Ryan W. Miller, Elinor Aspegren et Eric Ferkenhoff.