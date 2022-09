Biden appelle à la mort d’une députée

« Où est Jackie ? » a demandé le président américain lors d’un événement à la Maison Blanche, à la recherche du regretté représentant Walorski

Le président américain Joe Biden a appelé mercredi une membre du Congrès décédée dans un accident de voiture début août – oubliant apparemment sa propre déclaration de condoléances à sa famille ou la vidéo hommage qui aurait été diffusée avant l’événement.

« Jacky, es-tu là ? Où est Jackie ? a-t-il dit en regardant les personnes qui assistaient à la Conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé. “Elle allait être là” a-t-il ajouté, selon NPR. D’autres ont cité Biden comme disant “Elle ne doit pas être ici” basé sur des séquences vidéo de l’événement.

Biden recherchait Jackie Walorski, une députée républicaine de l’Indiana qui avait coparrainé le projet de loi pour financer la conférence.

La raison pour laquelle elle n’était pas dans la foule était qu’elle était décédée dans un accident de voiture le 3 août près d’Elkhart, Indiana – avec deux membres de son équipe.

“Jackie, où est Jackie ?”, dit Joe Biden à propos du représentant Jackie Walorski, décédé dans un accident de voiture il y a quelques mois. pic.twitter.com/khdiesmEsx – Prix Greg (@greg_price11) 28 septembre 2022

À l’époque, la Maison Blanche a publié une déclaration de condoléances, attribuée à Biden et à sa femme Jill, et a baissé les drapeaux en berne pour marquer le décès prématuré de Walorski. La déclaration mentionnait même que Walorski avait coprésidé le House Hunger Caucus et joué un rôle dans la planification de la prochaine conférence.

Moins de deux semaines plus tard, le Congrès a adopté à l’unanimité une résolution qui a renommé une clinique des anciens combattants à Mishawaka, Indiana après Walorski. Biden devrait signer cela dans la loi vendredi.

De plus, un “Vidéo hommage en l’honneur du regretté représentant Jackie Walorski (R-Indiana)” devait jouer pendant la conférence, selon un journaliste Politico couvrant la Maison Blanche.

Interrogée sur les commentaires de Biden, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que Walorski était “au top de l’esprit” pour le président et que ses propos étaient “pas inhabituel.”

Walorski a représenté le 2e district du Congrès de l’Indiana pendant près d’une décennie et a été le troisième membre de la Chambre à mourir en fonction cette année. Sa mort a suscité un élan de sympathie de la part des membres des deux partis à Capitol Hill.

La conférence sur la faim de Biden est censée “présenter une vision transformationnelle pour éliminer la faim et réduire les maladies liées à l’alimentation d’ici 2030” pour “catalyser l’action pour les millions d’Américains aux prises avec l’insécurité alimentaire et les maladies liées à l’alimentation comme le diabète, l’obésité et l’hypertension”, selon la Maison Blanche.