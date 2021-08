Biden appelle à la démission du gouverneur de New York

En mars, Biden a déclaré que Cuomo devrait démissionner si l’enquête de l’AG confirmait les allégations d’inconduite sexuelle.

Répondant au rapport dans un discours de 14 minutes, Cuomo est resté provocant.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a appelé mardi le gouverneur de New York Andrew Cuomo à démissionner à la suite d’un nouveau rapport accablant du bureau du procureur général de l’État selon lequel Cuomo aurait harcelé sexuellement 11 femmes, dont des employés de l’État, en violation des lois de l’État et fédérales.

« Je pense qu’il devrait démissionner », a déclaré Biden, s’en tenant à sa position de mars lorsqu’il a déclaré que le gouverneur démocrate devrait démissionner si l’enquête de l’AG confirmait les allégations de harcèlement sexuel faites par plusieurs femmes.

Biden n’a pas dit lorsqu’on lui a demandé si la législature de l’État de New York devrait destituer Cuomo s’il refusait de démissionner. Le président a déclaré qu’il était sûr que certaines des étreintes de Cuomo envers les femmes étaient « totalement innocentes », comme l’a affirmé le gouverneur.

« Mais apparemment, le procureur général a décidé qu’il y avait des choses qui ne l’étaient pas », a déclaré Biden.

Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes en violation de la loi, selon un rapport d'AG

La déclaration du président est la plus dévastatrice mais politiquement la plus dévastatrice pour Cuomo, qui a résisté pendant des mois aux appels à la démission d’éminents démocrates de New York alors qu’il cherchait à terminer son mandat. Cuomo est candidat à sa réélection en 2022.

Répondant au rapport dans une allocution de 14 minutes, Cuomo est resté provocant, indiquant clairement qu’il prévoyait de rester en fonction et niant les allégations. Le gouverneur, qui n’a été inculpé d’aucun crime, a promis de faire appel à un expert en agressions sexuelles pour former son personnel.

« Les faits sont très différents de ce qui a été décrit », a déclaré Cuomo. « Je veux que vous sachiez directement de moi que je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances sexuelles inappropriées. J’ai 63 ans. J’ai vécu toute ma vie d’adulte en public. Ce n’est tout simplement pas qui je suis. Et ce n’est pas le cas. tout ce que j’ai jamais été. »

À un moment donné, Cuomo a mis en évidence un montage photo qui le montrait en train d’embrasser, de serrer dans ses bras et d’embrasser des politiciens et des collègues célèbres pour repousser les affirmations selon lesquelles il aurait embrassé de manière inappropriée une travailleuse sur le front.

« Je le fais avec tout le monde », a déclaré Cuomo. « Je plaisante avec les gens. Je raconte des blagues – certaines meilleures que d’autres »

Avant même le début de l’enquête, la majorité de la délégation du Congrès de New York, y compris le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et la sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., ont appelé Cuomo à démissionner après que des allégations ont fait surface publiquement. Les appels à sa démission ont été renouvelés après la publication du rapport.

« Aucun élu n’est au-dessus des lois », ont déclaré mardi les sénateurs. « Les habitants de New York méritent un meilleur leadership dans le bureau du gouverneur. Nous continuons de croire que le gouverneur devrait démissionner. »

« Nous félicitons les femmes courageuses qui se sont manifestées et ont dit la vérité au pouvoir », a déclaré le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., dans un communiqué. « Le moment est venu pour le gouverneur Andrew Cuomo de faire ce qu’il faut pour le peuple de l’État de New York et de démissionner.

Le président Joe Biden trouve les allégations concernant le gouverneur Andrew Cuomo « difficiles à lire », selon la Maison Blanche

Le rapport – qui comprend certaines allégations non signalées auparavant – soutient que Cuomo et ses cadres supérieurs ont exercé des représailles contre au moins un ancien employé, favorisé un lieu de travail toxique qui a permis au harcèlement de se produire et a créé un environnement de travail hostile.

« Je crois ces femmes », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, qualifiant les allégations de « fondées » et de « corroborées », mais affirmant qu’il appartenait à Cuomo de démissionner. « Cette décision revient en fin de compte au gouverneur de l’État de New York. »

Ces dernières semaines, Cuomo avait remis en cause l’indépendance des enquêteurs. Et son bureau a suggéré que James, un collègue démocrate, est intéressé par une candidature au poste de gouverneur elle-même, ce que James n’a pas dit publiquement.

