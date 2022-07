Biden annulera la désignation de l’Afghanistan en tant qu’allié majeur hors OTAN

CNN

Le président Joe Biden, dans une lettre au Congrès mercredi, a déclaré qu’il annulerait officiellement la désignation de l’Afghanistan en tant qu’allié majeur hors OTAN.

Dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le président a écrit : « Conformément à l’article 517 de la loi sur l’assistance étrangère de 1961, telle que modifiée (22 USC 2321k), je notifie mon intention d’annuler la désignation de l’Afghanistan en tant que Allié majeur non-OTAN. »

En 2012, les États-Unis ont désigné l’Afghanistan comme un allié majeur non membre de l’OTAN, ce qui a ouvert la voie aux deux pays pour maintenir une relation de défense et économique. La secrétaire d’État américaine de l’époque, Hillary Clinton, a annoncé la désignation lors d’une visite à Kaboul.

Contrairement aux alliés de l’OTAN des États-Unis, qui sont liés par un pacte de défense commune, il n’y a pas de garantie de défense mutuelle en tant qu’allié non-OTAN. Ces alliés sont éligibles pour recevoir des prêts de matériel et de fournitures, ainsi que pour servir de lieu pour les stocks de réserve de guerre appartenant aux États-Unis. De plus, les entreprises privées du pays désigné peuvent soumissionner pour des contrats d’entretien, de réparation ou de révision d’équipements militaires américains à l’étranger.

Le statut d’allié avait rendu l’Afghanistan éligible pour recevoir une formation et une assistance militaires, notamment en accélérant la vente et la location de matériel militaire même après que les troupes de l’OTAN aient quitté le pays.

Avec l’annulation du statut de l’Afghanistan, les États-Unis auront 18 principaux alliés non membres de l’OTAN, selon le département d’État. Ce sont : l’Argentine, l’Australie, Bahreïn, le Brésil, la Colombie, l’Égypte, Israël, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines, le Qatar, la Corée du Sud, la Thaïlande et la Tunisie.

Les États-Unis ont désigné la Colombie et le Qatar comme alliés non membres de l’OTAN plus tôt cette année.

Le changement de statut de l’Afghanistan fait suite au retrait par Biden des troupes américaines du pays l’année dernière, mettant fin à près de 20 ans de guerre.

L’Afghanistan est rapidement retombé entre les mains des talibans, qui ont assuré à plusieurs reprises à la communauté internationale qu’ils protégeraient les droits des femmes et des filles, tout en les privant de nombreuses libertés et protections.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.