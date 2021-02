Les partisans houthis du Yémen participent à une campagne pour les combattants rebelles le 4 février 2021 à Sanaa, au Yémen. | Mohammed Hamoud / Getty Images

Cette décision renforce la nouvelle direction rapide du président Biden sur la politique au Yémen.

L’administration Biden prévoit de retirer les rebelles houthis du Yémen de la liste des organisations terroristes étrangères dès vendredi, annulant une décision de dernière minute de l’administration Trump et renforçant la nouvelle approche du président Joe Biden face au conflit au Yémen.

À la mi-janvier, quelques jours à peine avant l’assermentation de Biden, le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a annoncé l’intention du président Trump de désigner le mouvement Houthi soutenu par l’Iran au Yémen comme une «organisation terroriste étrangère».

Les Houthis, officiellement connus sous le nom d’Ansar Allah, sont un groupe rebelle armé de Zaydi Shia (une secte minoritaire de l’islam chiite) qui mène une guerre civile contre le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite depuis 2014. Cette guerre civile s’est transformée en une guerre Mars 2015, lorsque l’Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés dans le Golfe ont décidé d’intervenir militairement dans la guerre civile, faisant la guerre aux Houthis. Pendant ce temps, l’Iran, l’ennemi régional de l’Arabie saoudite, a soutenu les Houthis.

Les critiques ont déclaré que cette décision était une tentative de Pompeo à la fois de blesser l’Iran en punissant l’un de ses mandataires et la boîte dans la nouvelle administration Biden alors qu’il se dirigeait vers la porte, mais Pompeo semble vraiment croire que la décision était la bonne.

Les espoirs de Pompeo sont sur le point d’être déçus.

NOUVEAU: L’administration Biden annoncera la révocation de la désignation FTO sur les Houthis aujourd’hui, selon deux sources. Annule une décision administrative de dernière minute de Trump et pourrait permettre à l’aide humanitaire d’atteindre plus facilement les plus vulnérables. – Alex Ward (@AlexWardVox) 6 février 2021

Selon trois sources proches de la décision, l’administration Biden révoquera la désignation d’organisation terroriste étrangère – connue sous le nom de FTO – du groupe rebelle dans le cadre de sa nouvelle stratégie de gestion de la guerre au Yémen. Deux de ces sources ont déclaré que le Département d’État avait officiellement notifié au Congrès sa décision.

Lors d’un discours prononcé jeudi, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis rechercheraient un règlement diplomatique insaisissable du conflit, ce qui obligerait les Houthis à conclure un accord avec l’Arabie saoudite, les acteurs régionaux et éventuellement les États-Unis.

Ce qui explique pourquoi l’administration Biden a agi si rapidement pour révoquer l’étiquette FTO: ce serait une mauvaise politique pour les États-Unis de négocier avec un groupe terroriste.

Mais il y a une autre raison de le faire aussi: cela pourrait aider les plus vulnérables du Yémen. La guerre a tué environ 233 000 personnes, principalement de causes indirectes telles que le manque de nourriture, d’eau et de services de santé, tandis qu’environ 24 millions de Yéménites ont besoin d’aide pour rester en vie et repousser des maladies comme le choléra.

La désignation FTO de Trump a rendu la fourniture de cette assistance plus difficile. En termes simples, pour que les groupes d’aide apportent de l’aide, ils devraient négocier avec les membres houthis qui contrôlent une grande partie du territoire du Yémen. Mais la loi américaine dit essentiellement qu’aucune organisation humanitaire ne peut conclure des accords avec des terroristes, même si c’est pour fournir un soutien vital à ceux qui en ont besoin.

Il existe une solution de contournement si les États-Unis accordent des dérogations à certaines équipes d’aide, mais l’administration Trump a précipité sa décision avant de travailler et de mettre en œuvre un plan efficace.

En supprimant la désignation FTO des Houthis et en les retirant de la liste du Département d’État, les organisations non gouvernementales peuvent reprendre leurs activités sans aucun obstacle.

« Cette décision n’a rien à voir avec notre opinion sur les Houthis et leur conduite répréhensible, y compris les attaques contre des civils et l’enlèvement de citoyens américains », m’a dit un responsable du département d’État sous couvert d’anonymat.

«Notre action est entièrement due aux conséquences humanitaires de cette désignation de dernière minute de l’administration précédente, dont les Nations Unies et les organisations humanitaires ont depuis clairement indiqué qu’elle accélérerait la pire crise humanitaire au monde», a déclaré le responsable, ajoutant que les États-Unis restent s’est engagé à protéger l’Arabie saoudite de nouvelles attaques des Houthis.

Des groupes militants et humanitaires ont applaudi l’annonce rapportée.

«Cette désignation purement contre-productive avait provoqué des mois d’incertitude alors que les organisations humanitaires, les banques et les importateurs de produits essentiels comme la nourriture et le carburant étaient laissés dans les limbes», a déclaré Scott Paul, directeur du plaidoyer politique d’Oxfam America. «Comme l’administration Biden l’a clairement indiqué, ce sont les conséquences humanitaires de la désignation, et non de facto autorités, cela justifie ce renversement.

Dans l’ensemble, la décision de l’administration Biden d’un seul coup a annulé une décision notable de Trump en matière de sécurité nationale, a mis les États-Unis sur la voie d’une solution diplomatique au Yémen et a peut-être permis à des milliers de Yéménites d’obtenir les soins dont ils avaient besoin.

Cela montre à quelle vitesse l’équipe de Biden bouge: en seulement deux jours, la nouvelle administration a déclenché un changement majeur dans le rôle de l’Amérique dans la guerre au Yémen.

