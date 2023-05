Biden annule sa visite prévue en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour se concentrer sur les pourparlers sur la limite de la dette – Boston Herald

Par AAMER MADHANI et ZEKE MILLER (Associated Press)

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré mardi qu’il écourtait son prochain voyage dans l’Indo-Pacifique, supprimant ce qui devait être une escale historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée ainsi qu’une visite en Australie pour un rassemblement avec d’autres dirigeants de la so- appelé partenariat Quad afin qu’il puisse se concentrer sur les pourparlers sur la limite de la dette à Washington.

Le sabotage de deux des trois étapes du voyage à l’étranger est un revers de politique étrangère pour une administration qui a mis davantage l’accent sur la région du Pacifique au cœur de son rayonnement mondial.

Biden a déclaré qu’il prévoyait toujours de partir mercredi pour Hiroshima, au Japon, pour un sommet du Groupe des Sept avec des dirigeants de certaines des principales économies du monde. Il reviendra aux États-Unis dimanche.

« Je reporte la partie australienne du voyage et mon arrêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d’être de retour pour les négociations finales avec les dirigeants du Congrès », a déclaré Biden au début d’un événement du Mois du patrimoine juif américain à la Maison Blanche. Il a ajouté: «La nature de la présidence traite de nombreuses questions critiques en même temps. Je suis donc convaincu que nous allons continuer à progresser pour éviter le défaut et assumer la responsabilité de l’Amérique en tant que leader sur la scène mondiale.

Biden a déclaré qu’il avait parlé au Premier ministre australien Anthony Albanese plus tôt mardi pour l’informer qu’il reportait une visite en Australie et l’avait invité à Washington pour une visite d’État officielle à une date encore à déterminer. Le personnel de la Maison Blanche a annoncé la nouvelle au Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape.

Les responsables de la Maison Blanche n’ont pas offert de réponse immédiate aux questions sur le moment où Biden pourrait reporter ses visites dans les deux pays.

« Revitaliser et revigorer nos alliances et faire progresser des partenariats comme le Quad reste une priorité essentielle pour le président », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. « C’est vital pour notre capacité à faire avancer nos objectifs de politique étrangère et à mieux promouvoir la stabilité et la prospérité mondiales. Nous sommes impatients de trouver d’autres moyens de nous engager avec l’Australie, le Quad, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les dirigeants du Forum des îles du Pacifique au cours de l’année à venir.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a invité les Albanais, le Premier ministre indien Narendra Modi ainsi que les dirigeants des îles du Pacifique à venir à Hiroshima lors du G-7. Albanese dans une interview d’Australian Broadcasting Corp. a déclaré que les dirigeants du Quad espèrent maintenant tenir une réunion à Hiroshima.

« Nous espérons également pouvoir trouver un moment où nous pourrons nous asseoir tous les quatre », a déclaré Albanese. « Nous devrons organiser la logistique de la réunion Quad maintenant à Sydney et nous discuterons avec nos partenaires aux États-Unis, mais aussi au Japon et en Inde dans les prochains jours. »

Biden devait se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rencontrer les dirigeants des îles du Pacifique, puis en Australie pour une réunion des dirigeants du partenariat Quad, composé des États-Unis, de l’Australie, de l’Inde et du Japon. L’escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée aurait été la première visite d’un président américain en exercice dans ce pays insulaire de plus de 9 millions d’habitants.

Le partenariat Quad s’est formé pour la première fois lors de la réponse au tsunami de 2004 dans l’océan Indien qui a tué quelque 230 000 personnes. Depuis son entrée en fonction, Biden a tenté de revigorer le Quad dans le cadre de ses efforts plus larges pour mettre davantage l’accent sur le Pacifique et contrer l’affirmation économique et militaire croissante de la Chine dans la région.

Biden a annoncé sa décision peu de temps après avoir conclu une réunion mardi après-midi avec le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jefferies, DN.Y., pour des discussions sur l’impasse sur la limite de la dette.

Plus tôt mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a exprimé la frustration des responsables de l’administration que les pourparlers sur la dette aient un impact sur les relations du président sur la scène internationale.

« Nous n’aurions pas à avoir cette conversation. Je n’aurais pas à répondre à ces questions si le Congrès faisait ce qu’il fallait », a déclaré Kirby.

Certains législateurs républicains ont remis en question la décision de Biden de voyager à l’étranger compte tenu des conséquences des pourparlers sur la limite de la dette.

« Je pense qu’il ne devrait pas partir et qu’il devrait se concentrer sur la limite d’endettement ici à la maison », a déclaré le sénateur Rick Scott, R-Fla.

Avec la brève escale en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rencontrer les dirigeants des îles du Pacifique, Biden avait espéré démontrer que les États-Unis sont déterminés à rester engagés à long terme dans les îles du Pacifique.

La région a reçu une attention moindre de la part des États-Unis au lendemain de la guerre froide et la Chine a de plus en plus comblé le vide – grâce à une aide accrue, au développement et à la coopération en matière de sécurité. Biden a déclaré qu’il s’était engagé à changer cette dynamique.

En septembre dernier, Biden a accueilli des dirigeants de plus d’une douzaine de pays insulaires du Pacifique à la Maison Blanche, annonçant une nouvelle stratégie pour aider à aider la région sur le changement climatique et la sécurité maritime. Son administration a également récemment ouvert des ambassades aux Îles Salomon et aux Tonga, et envisage d’en ouvrir une à Kiribati.

En tant que vice-président, Biden a vu de près comment la politique intérieure peut compliquer la politique étrangère lors de la fermeture du gouvernement en 2013. Le président Barack Obama a été contraint de renoncer à sa participation au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique et au sommet de l’Asie de l’Est à Brunei, ainsi qu’à une visite en Malaisie et aux Philippines au milieu d’une fermeture du gouvernement alors qu’il négociait avec les dirigeants du GOP.

Le président Bill Clinton a choisi de sauter sa participation prévue au sommet de l’APEC au Japon au milieu de la fermeture du gouvernement en 1995. Il a choisi d’envoyer le vice-président Al Gore à sa place.

___

Le journaliste d’Associated Press, Rick Gentilo, a contribué à ce rapport.