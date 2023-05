Biden annule les visites en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Quad Summit également désactivé

SYDNEY – Le président Biden devait entrer dans l’histoire la semaine prochaine: avec son voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il deviendrait le premier président américain en exercice à visiter une nation insulaire du Pacifique. Même s’il ne devait passer que trois heures sur le terrain, il devait assister à une réunion du Forum des îles du Pacifique, composé de 18 membres, et signer des pactes de sécurité avec l’hôte et avec la Micronésie.

La visite devait être un signal clair qu’après des décennies de négligence, les États-Unis se concentraient une fois de plus sur une région où la Chine a dépensé beaucoup de temps et d’argent.

En effet, le dirigeant chinois Xi Jinping a passé plusieurs jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2018 lors d’une visite d’État et a assisté au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique.

Au lieu de cela, la décision de Biden de rentrer chez lui après les réunions du Groupe des Sept au Japon – annulant les étapes de son voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie – pour faire face à la crise de la dette américaine a envoyé un signal radicalement différent : ce dysfonctionnement américain à la maison continue de perturber son ordre du jour à l’étranger.

« Cette annulation sera considérée comme les États-Unis tombant dans des schémas familiers et ne répondant pas aux attentes qu’ils fixent », a déclaré Mihai Sora, un ancien diplomate australien dans le Pacifique qui est maintenant chercheur à l’Institut Lowy, un penseur de Sydney. réservoir. « Et cela constituera un matériau fructueux pour les détracteurs cherchant à saper l’influence américaine dans la région. »

On s’attendait à ce que la date limite du 1er juin pour résoudre l’impasse de la crise de la dette pèse sur la tournée du Pacifique. Mais les responsables américains étaient convaincus que cela irait de l’avant et enverrait un message fort sur l’engagement américain dans la région.

Malgré les incertitudes sur la limite de la dette et les défis de l’Ukraine, l’orientation et la stratégie américaines ne « dériveront pas », a déclaré lundi soir un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de questions de sécurité sensibles.

La décision de Biden soulèvera désormais des questions sur cette orientation à une époque de concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine pour l’influence mondiale, en particulier dans le Pacifique.

« Ces visites sont vraiment importantes pour les pays insulaires du Pacifique », a déclaré Iati Iati, expert du Pacifique à l’Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande. « Ce n’est pas seulement le gouvernement, tout le pays se lève pour eux, et si vous avez vu la fanfare associée à la visite de Xi Jinping, Biden était probablement pour un accueil similaire. Ce sera donc une grosse déception pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Je suis entré au bureau ce matin et beaucoup de mes collègues étaient tristes », a déclaré Bernard Yegiora, maître de conférences en relations internationales à l’Université Divine Word dans la capitale. Cette visite a été l’occasion pour ce pays en développement d’environ 10 millions d’habitants de refondre son image mondiale dans un contexte de corruption persistante et après la violence généralisée lors des élections de l’année dernière, lorsque des vidéos de foules brandissant des machettes ont fait la une des journaux internationaux.

«La visite du président aurait aidé les gens à voir la Papouasie-Nouvelle-Guinée sous un angle différent, non pas comme ce pays envahi par des gangs criminels ou des gangs de rue, mais comme un pays dynamique qui se développe dans la région et est capable de nouer des relations diplomatiques avec le grandes puissances qui… influencent les résultats politiques et économiques », a déclaré Yegiora.