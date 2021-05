Biden annule les projets de mur frontalier que Trump a payés avec des fonds militaires détournés

Le Département de la défense procède à l’annulation de tous les projets de construction de barrières frontalières financés avec des fonds initialement destinés à d’autres missions et fonctions militaires, telles que des écoles pour enfants militaires, des projets de construction militaire à l’étranger dans les pays partenaires et le compte de la Garde nationale et de la réserve, ”Jamal Brown, porte-parole adjoint du Pentagone, a déclaré dans un communiqué. «L’action d’aujourd’hui reflète l’engagement continu de cette administration à défendre notre nation et à soutenir nos militaires et leurs familles.»