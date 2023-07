Biden annule les prêts étudiants de 7 400 emprunteurs de CollegeAmerica

La Maison Blanche a annulé mardi 130 millions de dollars de dette étudiante pour 7 400 emprunteurs qui ont fréquenté CollegeAmerica, une institution aujourd’hui disparue du Colorado qui, selon les responsables, a induit les emprunteurs en erreur sur leurs prêts et leurs perspectives de carrière.

Ces emprunteurs « ont été mentis, arnaqués et accablés de montagnes de dettes », a déclaré le président Joe Biden dans un déclaration annonçant l’annulation de la dette.

L’action affecte les étudiants qui ont fréquenté les locaux de l’école dans le Colorado entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2020, l’année au cours de laquelle l’école a fermé ses campus, a déclaré le procureur général du Colorado, Phil Weiser. Il avait pétitionné l’administration Biden l’année dernière pour effacer la dette étudiante de CollegeAmerica.

Le département américain de l’Éducation a découvert que la société mère de CollegeAmerica – le Center for Excellence in Higher Education – « avait fait de fausses déclarations généralisées sur les salaires et les taux d’emploi de ses diplômés, les programmes qu’elle proposait et les conditions d’un produit de prêt privé qu’elle proposait », a déclaré Weiser dans un déclaration Mardi.

L’action de Biden fait suite à une décision de la Cour suprême le mois dernier qui a tué un plan de la Maison Blanche visant à annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante par emprunteur. Les remboursements de prêts devraient reprendre en octobre après une pause de plus de trois ans.

La Maison Blanche a approuvé un allégement de la dette de 14,7 milliards de dollars pour 1,1 million d’étudiants emprunteurs « dont les collèges en ont profité ou ont fermé brusquement », comme ceux de CollegeAmerica, a déclaré Biden. Les institutions concernées comprennent des écoles comme les Corinthian Colleges et l’Université DeVry.