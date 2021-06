Biden ANNULE le feu d’artifice du mont Rushmore le 4 juillet alors que le gouvernement du GOP affirme que « la gauche radicale ne veut pas célébrer les États-Unis »

SEULES les étoiles au-dessus du mont Rushmore illumineront le ciel nocturne le jour de l’indépendance après qu’un juge a rejeté l’appel litigieux de la gouverneure républicaine Kristi Noem de laisser un feu d’artifice se dérouler.

Alors que le juge Roberto Lange considérait l’idée d’un feu d’artifice à la « merveille unique en son genre » le 4 juillet comme « attrayante », mais a ensuite conclu que son rôle « n’est pas appelé à déterminer si un tel feu d’artifice est une bonne idée. »

Il a déterminé qu’il serait donc « d’activisme judiciaire inapproprié » de « mandater la délivrance d’un tel permis », selon son démenti publié par YourBasin.

Pour sa part, la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a qualifié les efforts visant à apaiser les festivités de pure pièce partisane.

« Du point de vue de la gauche radicale, l’Amérique est devenue l’un des méchants de l’histoire », a-t-elle écrit dans un tweet. « Ils promeuvent de s’agenouiller pour notre hymne national.

« Ils démolissent des statues honorant les héros de notre nation. »

Lange a tenté d’expliquer comment le pays avait besoin de « une bonne célébration de ses principes fondamentaux de démocratie, de liberté et de protection égale de la loi » étant donné le test ardu d’endurance pendant la pandémie de COVID-19, l’émeute du Capitole du 6 janvier. et les couteaux politiques entravant les progrès dans le pays.

Il a souligné la tradition de la célébration du 4 juillet au Mémorial de la « merveille unique en son genre » comme quelque chose où les gens peuvent ressentir une « fierté patriotique ».

Le juge a admis que les conséquences de sa décision d’empêcher la pyrotechnie le jour de l’anniversaire de la nation pourraient jouer directement dans l’arène politique.

Il a écrit que le pays reste « tristement divisé par la politisation de tant de problèmes » que la discorde est « susceptible d’inclure même l’issue de cette affaire ».

Le gouverneur du Dakota du Sud, Noem, a promis de faire appel.

« Mon équipe juridique fera appel afin que nous puissions retourner la célébration des feux d’artifice au mont Rushmore et célébrer l’anniversaire de notre nation au sanctuaire américain de la démocratie pour l’année prochaine et à l’avenir. »

Et Noem a juré qu’elle n’en avait pas fini avec son combat de feux d’artifice.

Le combat n’est pas terminé. Nous lancerons un appel pour rendre les feux d’artifice au mont Rushmore en 2022 et dans le futur. La décision de les annuler était arbitraire et illégale. pic.twitter.com/66vqbFKQDq – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 4 juin 2021

« L’administration Biden a annulé la célébration des feux d’artifice du mont Rushmore dans le Dakota du Sud pour des motifs complètement arbitraires », a-t-elle écrit dans un article sur Twitter.

« Je suis déçu que le tribunal ait couvert cette action illégale avec la décision d’aujourd’hui. Mais rassurez-vous, ce combat n’est pas terminé.

Du point de vue de la gauche radicale, l’Amérique est devenue l’un des méchants de l’histoire. Ils encouragent à s’agenouiller pour notre hymne national. Ils démolissent des statues honorant les héros de notre nation. Le président Biden leur cède en bloquant les feux d’artifice du mont Rushmore.https://t.co/opcruxZ3P1 – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 4 juin 2021

Le républicain avait tenté de plaider sa cause devant le tribunal après avoir déposé une plainte en avril et avait fait appel à l’administration Biden pour autoriser le spectacle de feux d’artifice en tant que son prédécesseur Pres. Donald Trump l’avait fait, les ramenant après une interruption de 11 ans.

« Le mont Rushmore est le meilleur endroit pour célébrer l’anniversaire de l’Amérique et tout ce qui rend notre pays spécial », lit-on dans son dossier, selon Fox News.

Le gouverneur avait tenté de contraindre Biden à un accord de mémorandum entre l’État et le National Parks Service – pour préserver le spectacle de feux d’artifice en 2020.

Elle a appelé Biden pour s’être « écarté d’un précédent de longue date et être revenu sur cet accord sans aucune explication significative ».

Elle a ensuite demandé au tribunal de supprimer le refus du ministère de l’Intérieur du permis de feux d’artifice et de « lui ordonner de délivrer un permis pour l’événement dans les plus brefs délais ».

Cette demande a été sommairement rejetée par le National Parks Service en mars, citant la situation pandémique de Covid-19 « restant dynamique » et que l’événement attirant une foule aussi importante était « difficile, voire impossible » de maintenir une distance sociale.

Le démenti a également évoqué des tribus amérindiennes qui, selon eux, « s’opposent expressément aux feux d’artifice au Mémorial ».