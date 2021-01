Des militants ont organisé une manifestation silencieuse contre les politiques d’immigration de l’administration Trump à Grand Central Station à New York le 19 décembre 2019. | Erik McGregor / LightRocket via Getty Images

Ce n’est que la première étape pour réparer l’une des politiques d’immigration les plus cruelles de Trump.

L’administration Biden a mis fin à la politique de «tolérance zéro» de l’ancien président Donald Trump, qui a fourni les fondements de la séparation des familles en cherchant à poursuivre tous les migrants qui ont traversé la frontière sans autorisation.

Un juge fédéral a ordonné à l’administration Trump d’arrêter les séparations en 2018 – après la séparation de plus de 5000 familles. Les avocats ne peuvent toujours pas trouver les parents de plus de 600 enfants; beaucoup de parents ont été expulsés vers leur pays d’origine, tandis que d’autres seraient aux États-Unis. Biden a promis de créer un groupe de travail pour travailler sur le regroupement familial, et une annonce est attendue plus tard cette semaine.

Le ministère de la Justice a publié mardi soir une note annulant la politique, qui a été mise en œuvre en avril 2018 sous la direction du procureur général américain de l’époque, Jeff Sessions. Le procureur général par intérim des États-Unis, Monty Wilkinson, a écrit mardi que la politique était «incompatible» avec le mandat du MJ de prendre en compte les circonstances individuelles – y compris les antécédents criminels, la gravité de l’infraction et la peine potentielle ou d’autres conséquences de la condamnation – lors de la prise de décision d’inculper des personnes. le crime de franchir la frontière sans autorisation.

Les responsables de Trump ont affirmé qu’ils n’avaient pas d’autre choix dans le cadre de la politique de tolérance zéro que de poursuivre et de détenir les adultes tout en envoyant les enfants dans d’autres établissements conçus pour administrer leurs soins. Mais les fonctionnaires ont ignoré la possibilité de libérer les familles de détention ensemble, comme l’avaient fait les administrations précédentes.

Lee Gelernt, un avocat de l’Union américaine des libertés civiles représentant les familles séparées, a déclaré dans un communiqué que la décision de l’administration Biden de révoquer la politique était un «bon début», mais que le Congrès devait également supprimer les sanctions pour franchissement de la frontière sans autorisation, une proposition Biden n’a pas encore embrassé.

Gelernt a également appelé l’administration à aller encore plus loin en facilitant les audiences du Congrès pour enquêter sur la politique, en offrant aux familles un statut juridique aux États-Unis et en créant un fonds pour les victimes, entre autres dispositions.

«Nous nous félicitons de toute aide que l’administration Biden peut nous apporter pour retrouver les 600 familles restantes, mais nous serons extrêmement déçus si le mandat du groupe de travail se limite à retrouver les familles restantes et ne fournit pas de secours aux milliers de familles qui ont été séparées. », A-t-il dit à Vox. «Toutes les familles doivent être immédiatement réunies aux États-Unis, puis recevoir un statut juridique permanent et une restitution pour les abus qu’elles ont subis sous l’administration Trump.»

Comment la politique de tolérance zéro a permis les séparations familiales

L’administration Trump a commencé à séparer les familles en détention pour migrants en 2017, en commençant par un programme pilote à El Paso, au Texas. La pratique a ensuite été étendue le long de la frontière au printemps 2018, lorsque Sessions a annoncé la politique de tolérance zéro.

Les parents ont été envoyés en détention pour migrants dans l’attente d’une procédure d’expulsion. Pendant ce temps, leurs enfants ont été envoyés dans des établissements séparés conçus pour accueillir des enfants et, dans certains cas, remis à d’autres membres de la famille aux États-Unis ou dans des foyers d’accueil. Les administrations précédentes, dans la plupart des cas, auraient simplement libéré les familles de détention ensemble s’il n’y avait pas suffisamment de place dans les centres de détention pour familles.

Lorsqu’un juge fédéral a ordonné la réunification des familles à l’été 2018, le gouvernement n’a pas pu localiser un grand nombre des parents des enfants. À ce moment-là, plus de 4 000 familles avaient été séparées. Certains des parents avaient déjà été expulsés vers leur pays d’origine en Amérique centrale.

Certaines familles ont depuis été réunies, mais les avocats tentent toujours de retrouver les parents de 611 enfants au 13 janvier. Après le tollé général, l’administration Trump a décidé en décembre de fournir une base de données de numéros de téléphone et d’adresses qui pourraient aider à localiser les parents – informations qu’elle avait refusé de divulguer pendant plus d’un an aux avocats et aux organisations à but non lucratif, affirmant qu’elles n’existaient pas. Pendant ce temps, certains groupes à but non lucratif travaillant sur le terrain en Amérique centrale faisaient du porte-à-porte pour trouver les parents.

L’administration Trump a cessé d’invoquer la politique de tolérance zéro comme moyen de séparer les familles en masse depuis la décision de juin 2018 de la juge de district américaine Dolly Gee. Mais il a séparé plus de 1 100 familles supplémentaires au cas par cas où il a constaté que les parents n’étaient pas en mesure de s’occuper de leurs enfants. Les responsables ont cité les DUI et les infractions non violentes d’il y a dix ans, le fait que les parents sont entrés aux États-Unis sans autorisation et, dans un cas, qu’un père ne pouvait pas changer les couches assez rapidement comme motif pour emmener des enfants, a déclaré Gelernt. Il a fait valoir que l’administration Trump avait violé l’ordonnance du tribunal en agissant ainsi.

Mettre fin à la politique ne change pas le statu quo à la frontière

La décision de l’administration Biden de mettre fin à la politique de tolérance zéro est une étape cruciale pour défaire l’héritage nativiste de Trump sur l’immigration. Mais cela ne changera pas de manière significative la manière dont les migrants sont actuellement reçus à la frontière sud.

L’administration Trump a commencé à refuser pratiquement tous les migrants arrivant à la frontière en mars pour des raisons liées à la pandémie, les expulsant vers le Mexique. Pour ce faire, il a invoqué le titre 42, une section de la Public Health Safety Act qui permet au gouvernement américain d’empêcher temporairement les non-citoyens d’entrer aux États-Unis «lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la santé publique». Il a abouti à l’expulsion de près de 611 000 personnes de mars à décembre et reste efficace jusqu’à ce que le directeur du CDC détermine que la poursuite de la propagation du Covid-19 «a cessé d’être un grave danger pour la santé publique».

Biden a jusqu’à présent maintenu cette politique en place, ainsi que des restrictions de voyage liées à la pandémie pour de nombreux non-citoyens cherchant à entrer dans le pays, même si les défenseurs des immigrants ont fait valoir que les États-Unis peuvent continuer à protéger les immigrants vulnérables sans conséquences néfastes pour la santé publique. Jennifer Podkul, vice-présidente de la politique et du plaidoyer du groupe d’aide juridique Kids in Need of Defense, a déclaré dans un appel à la presse que l’administration pourrait au moins créer des exceptions pour les catégories de migrants particulièrement vulnérables.

Doris Meissner, chercheur principal au Migration Policy Institute qui a été responsable de l’immigration dans l’administration Clinton, a émis l’hypothèse que Biden maintiendrait néanmoins la politique en place temporairement pendant qu’il mettrait en œuvre des changements qui «permettent un système plus fonctionnel d’octroi de l’asile. »

Certains de ces changements sont attendus dès vendredi.