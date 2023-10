Biden annule la partie jordanienne de son voyage au Moyen-Orient alors que la fureur monte suite à l’attentat à la bombe contre un hôpital à Gaza

Le président américain Joe Biden (à gauche) et le président palestinien Mahmoud Abbas (à droite) tiennent une conférence de presse conjointe à Bethléem, en Cisjordanie, le 15 juillet 2022.

WASHINGTON – Le président Joe Biden ne se rendra plus en Jordanie dans le cadre de son voyage au Moyen-Orient cette semaine, après l’annulation abrupte d’un sommet des dirigeants sur l’aide humanitaire aux Palestiniens mardi.

L’annulation est intervenue en réponse à la colère croissante dans la région suite au bombardement d’un hôpital à Gaza, ont déclaré mardi des responsables jordaniens.

Biden devait rencontrer le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmound Abbas après sa première visite en Israël.

« Il ne sert à rien de parler maintenant d’autre chose que d’arrêter la guerre », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi à la télévision d’État.

Le bombardement de l’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza mardi a tué des centaines de personnes et a intensifié le conflit en cours entre Israël et le Hamas.

Biden « a envoyé ses plus sincères condoléances pour les vies innocentes perdues dans l’explosion de l’hôpital à Gaza et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNBC.

En décidant de ne pas se rendre en Jordanie, la Maison Blanche a également pris en compte « les jours de deuil annoncés par le président Abbas » pour les victimes de l’attaque de l’hôpital, a indiqué le responsable.

Des scènes horribles filmées montraient des victimes au lendemain de l’attentat à la bombe, que le groupe militant du Hamas imputait aux frappes aériennes israéliennes.

Israël a nié que ses bombardements ciblés sur Gaza soient responsables de la destruction de l’hôpital. « Un hôpital est un bâtiment extrêmement sensible et n’est pas une cible de Tsahal. Tsahal enquête actuellement et, comme toujours, donne la priorité à l’exactitude », a déclaré un porte-parole de la Défense israélienne à NBC News.