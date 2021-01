Le président Joe Biden signe des documents après sa cérémonie d’inauguration. | Jim Lo Scalzo-Pool / AP

Le président prévoit six actions exécutives le premier jour de son mandat.

Lors de son premier jour en fonction mercredi, le président Joe Biden signe plusieurs actions exécutives visant à démanteler l’héritage nativiste de l’administration Trump en matière d’immigration.

D’un coup de stylo, Biden sera en mesure de mettre un terme à certaines des politiques d’immigration les plus médiatisées et les plus controversées de Trump: l’interdiction de voyager, la construction du mur frontalier sud et sa tentative de mettre fin aux protections des jeunes immigrants sans papiers grâce à l’action différée. pour le programme des arrivées d’enfants.

L’annulation de ces politiques a un impact humain considérable. Environ 41 000 personnes se sont vu refuser un visa en raison de l’interdiction de voyager. Près de 700 000 bénéficient actuellement du DACA. Ces actions marquent le début d’une transition vers ce que Biden promet d’être une ère plus accueillante pour les immigrants aux États-Unis.

Mais les actions de mercredi sont, à certains égards, la partie la plus facile. À partir de maintenant, le véritable travail de défaire du réseau complexe de réglementations et de changements de politique de Trump commence, présentant un premier test de l’engagement de Biden à donner la priorité à l’immigration.

Trump a construit des obstacles en Amérique centrale, à la frontière, dans les centres de détention et dans les tribunaux d’immigration qui ont rendu presque impossible l’obtention de l’asile pour les personnes fuyant la violence dans leur pays d’origine. Il a considérablement élargi la détention des migrants, renvoyant rapidement les migrants au Mexique, poursuivant chaque immigrant surpris en train de traverser la frontière sans autorisation, et séparant plus de 5500 familles immigrantes. Et il a mené une campagne silencieuse et efficace pour réduire l’immigration légale, en utilisant le coronavirus pandémie comme excuse pour rejeter des dizaines de milliers de visas et de cartes vertes.

La tâche qui attend Biden est immense. On attendra de lui qu’il revienne non seulement à l’approche de l’ère Obama en matière de contrôle de l’immigration, qui impliquait des déportations record et une expansion de la détention familiale, mais qu’il l’améliorera.

Les actions exécutives du premier jour de Biden sur l’immigration ne sont que le début. Voici les objectifs de ses actions exécutives jusqu’à présent:

1) Abroger l’interdiction de voyager de Trump

Biden publiera une action exécutive mettant fin à l’interdiction de voyage controversée de Trump pour les non-citoyens de 13 pays. Il ordonne également au Département d’État de reprendre le traitement des visas et d’élaborer un plan pour remédier aux préjudices causés par les interdictions, en particulier ceux qui n’ont pas pu obtenir une dispense et dont les visas ont été refusés.

La politique, familièrement connue sous le nom d ‘«interdiction musulmane», est entrée en vigueur pour la première fois en janvier 2017 et est devenue l’une des principales politiques d’immigration de Trump. L’interdiction a ralenti ou complètement arrêté l’immigration légale en provenance de certains pays que l’ancienne administration considérait comme des menaces pour la sécurité, séparant les familles et même empêchant la réinstallation des réfugiés.

L’interdiction a été modifiée à plusieurs reprises face à de nombreuses contestations judiciaires, faisant valoir que Trump n’avait pas l’autorité légale pour la prononcer et qu’il discriminait illégalement les musulmans. La troisième version de l’interdiction, finalement confirmée par la Cour suprême, interdisait aux citoyens de sept pays – Iran, Libye, Somalie, Syrie, Yémen, Venezuela et Corée du Nord – d’obtenir tout type de visa, les empêchant en grande partie d’entrer aux États-Unis. . (Le Tchad a été retiré de la liste des pays soumis à l’interdiction en avril 2019 après avoir répondu aux demandes de l’administration Trump de partager des informations avec les autorités américaines qui pourraient contribuer aux efforts de contrôle des étrangers.)

Trump a élargi l’interdiction en février dernier pour inclure des restrictions supplémentaires sur les citoyens de six autres pays: le Myanmar, l’Érythrée, le Kirghizistan, le Nigéria, le Soudan et la Tanzanie. Alors qu’ils pouvaient toujours visiter les États-Unis, les citoyens de ces pays étaient, pour la plupart, interdits de s’installer aux États-Unis de façon permanente.

2) Réaffirmez les protections pour les destinataires DACA

Biden publiera un mémorandum garantissant que le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants – une cible de longue date de l’administration Trump – reste intact et exhortant le Congrès à adopter des protections permanentes pour les près de 700000 jeunes immigrants sans papiers qui en ont bénéficié. Sa propre proposition de réforme de l’immigration, qu’il enverra au Congrès mercredi, leur offrirait un parcours de trois ans vers la citoyenneté.

Trump a tenté d’annuler le programme de l’ère Obama en 2017, jetant les bénéficiaires du DACA dans une sorte de limbe dans lequel ils vivaient dans la peur de perdre imminemment leur statut juridique et leur capacité à continuer à vivre et à travailler aux États-Unis sans craindre d’être expulsés.

La Cour suprême a contrecarré cette tentative l’année dernière, mais son administration a continué de refuser de nouvelles demandes pour le programme, malgré le fait que 1,3 million d’immigrants supplémentaires étaient devenus éligibles. Un tribunal lui a finalement ordonné de commencer à accepter de nouvelles demandes, rétablissant entièrement le programme.

Mais un procès en cours devant un tribunal fédéral du Texas continue de menacer le programme. Une coalition d’États, dirigée par le Texas, a fait valoir que l’ancien président Barack Obama n’avait pas le pouvoir de créer le DACA, demandant qu’il soit mis fin.

3) Arrêter la construction du mur frontalier de Trump

En quittant ses fonctions, Trump avait achevé 450 miles de construction sur le mur frontalier – un rappel physique de ses efforts pour empêcher les demandeurs d’asile et autres migrants vulnérables d’entrer. Mais malgré ce qu’il avait promis en 2016, il n’a pas construit 1 000 miles de mur et le Mexique n’a jamais payé pour cela; au lieu de cela, le fardeau de plus de 15 milliards de dollars est tombé sur les contribuables et a été partiellement transféré du budget du Pentagone sans l’approbation du Congrès. Et il n’a pu le construire qu’en renonçant aux lois environnementales et contractuelles et en saisissant des terres privées.

Biden a promis lors de la campagne électorale qu ‘ »il n’y aura pas un autre pied de mur construit sur mon administration. » Il publiera mercredi une proclamation suspendant immédiatement la construction et mettant fin à la déclaration d’urgence nationale que Trump a utilisée pour détourner les fonds vers la construction du mur.

Mais résilier complètement les contrats de construction préexistants pourrait s’avérer compliqué, d’autant plus que l’administration Trump s’est empressée de rédiger d’autres contrats de ce type dans ses derniers jours. Cela nécessitera probablement un règlement avec chaque entrepreneur individuel, un effort de longue haleine et des paiements pour le travail déjà effectué.

Il y a aussi des questions sur ce qu’il advient des près de 1,4 milliard de dollars qui ont été détournés pour financer le mur, mais qui n’ont pas encore été dépensés. Le décret exécutif de Biden obligera les responsables à déterminer le meilleur moyen de rediriger cet argent.

4) Annulez la tentative de Trump d’exclure les immigrants sans papiers des recensements

Biden annulera le mémorandum de Trump visant à exclure les immigrants sans papiers vivant aux États-Unis des chiffres de population du recensement afin de redessiner les districts du Congrès en 2021.

Cela aurait réduit le nombre de populations dans les régions où les populations nées à l’étranger se sont traditionnellement installées – principalement des villes dirigées par des démocrates – et sapé ainsi leur pouvoir politique. Mais cela aurait également pu affecter les États rouges avec de grandes populations d’immigrants, y compris le Texas.

Biden veillera également à ce que le Bureau du recensement ait suffisamment de temps pour effectuer un décompte précis de la population pour chaque État.

Les États dessinent actuellement des districts du Congrès, déterminant les zones que chaque élu représente en fonction la population totale, y compris les immigrants non autorisés. Les cartes actuelles doivent être redessinées cette année après la publication des résultats du recensement de 2020, et les enjeux sont importants: chaque redécoupage a une influence durable sur qui est susceptible de gagner les élections, quelles communautés seront représentées au Congrès, et, en fin de compte, quelles lois seront adoptées. Si les États ne peuvent pas achever leurs efforts de redécoupage avant les prochaines élections, y compris à mi-mandat en 2022, les tribunaux peuvent intervenir et dresser des cartes temporaires.

5) Annulez les efforts de Trump pour renforcer l’application de la loi en matière d’immigration aux États-Unis

Biden abrogera un décret qui a permis une expansion massive de l’application de la loi en matière d’immigration aux États-Unis.

Étant donné que les organismes chargés de l’application de la loi en matière d’immigration ont des ressources limitées, les présidents identifient généralement les catégories d’immigrants qui devraient être prioritaires pour l’expulsion. Sous l’ancien président Barack Obama, cela incluait des personnes qui représentaient une menace pour la sécurité nationale, des immigrants reconnus coupables de crimes graves et des frontaliers récents. Mais le décret exécutif de Trump a essentiellement éliminé ces priorités, envoyant le message qu’aucun immigrant sans papiers – y compris les familles et les résidents de longue date – n’était à l’abri de l’expulsion.

L’action de Biden mercredi permettra aux agences de contrôle de l’immigration de revenir à ces priorités de l’ère Obama.

6) Renouveler l’aide à l’expulsion pour les Libériens

Biden prolongera la protection temporaire contre la déportation et l’autorisation de travail pour les Libériens dans le cadre du programme de départ forcé différé (DED) jusqu’au 30 juin 2022. Trump avait menacé de mettre fin au programme, jetant le doute sur l’avenir de 4000 Libériens avec le statut de DED.

La guerre civile a poussé des milliers de Libériens à chercher refuge aux États-Unis entre 1989 et 2003 environ sous le régime du DED. Mais les conditions au Libéria ne se sont pas suffisamment améliorées – l’économie reste sur des bases précaires et le pays a été frappé par une épidémie d’Ebola. Mettre fin au DED constituerait une discrimination fondée sur la race et l’origine nationale des Libériens, ont-ils soutenu devant le tribunal.