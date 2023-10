Biden annule 9 milliards de dollars de dette étudiante pour 125 000 emprunteurs

Le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il approuverait une remise de 9 milliards de dollars des prêts étudiants à 125 000 Américains.

Cet allègement est le résultat des correctifs apportés par son administration à un certain nombre de programmes, notamment les plans de remboursement axés sur le revenu et Remise de prêt à la fonction publique.

Plus de 5 milliards de dollars de cette aide seront versés à 53 000 emprunteurs qui travaillent dans la fonction publique depuis une décennie ou plus ; 2,8 milliards de dollars de remise sont destinés à 51 000 emprunteurs inscrits à des plans de remboursement axés sur le revenu ; et 1,2 milliard de dollars supplémentaires de l’annulation seront versés à 22 000 emprunteurs handicapés.