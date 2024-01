Biden annule 5 milliards de dollars supplémentaires de dette étudiante

Dans une lettre envoyée cette semaine au secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona, la NAACP ainsi que plus de 60 autres organisationsa exhorté l’administration à convoquer à nouveau une session d’élaboration de règles pour définir et étendre l’allègement aux emprunteurs en difficulté, ce qui couvrirait une large partie des personnes que le plan annulé de M. Biden aurait touché – les récents diplômés, les emprunteurs à faible revenu et les personnes de couleur.

Wisdom Cole, directrice nationale de la Division Jeunesse et Collège de la NAACP, a déclaré que les prêts étudiants étaient « absolument toujours un problème de vote » et que la NAACP s’efforce de recruter 300 000 bénévoles pour faire voter les Noirs en novembre. Il a déclaré que la règle des difficultés serait importante pour que l’administration démontre son engagement en faveur d’une aide plus étendue.

“En premier lieu, contracter des prêts est une tâche difficile – un point à bout portant – et nous devons susciter l’enthousiasme des jeunes pour cette élection”, a déclaré M. Cole. « Ainsi, lorsque nous voyons des politiques audacieuses et progressistes comme celle-là, nous sommes en mesure de garantir la participation dont nous avons besoin pour gagner. »

La campagne de M. Biden a indiqué qu’elle envisageait de souligner que l’annulation de son prêt a eu un impact réel. Cette semaine, M. Biden a fait un arrêt de campagne inopiné au domicile d’un éducateur de Caroline du Nord dont les prêts ont été annulés.

“Joe Biden sait qu’un véritable leadership signifie donner aux Américains qui travaillent dur le soulagement et la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour réussir, c’est pourquoi il a pris des mesures historiques pour réduire les coûts à tous les niveaux, notamment en annulant plus de prêts étudiants que n’importe quel président de l’histoire américaine”, a déclaré Kevin. Munoz, le principal porte-parole de la campagne de réélection de M. Biden.