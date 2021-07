Biden annule 1,5 milliard de dollars de prêts étudiants pour certains emprunteurs

Début juillet, le département américain de l’Éducation du président Joe Biden a annulé près de 56 millions de dollars de dettes de prêts étudiants pour quelque 1 800 emprunteurs, portant le total de l’administration à environ 1,5 milliard de dollars effacés. Bien qu’il s’agisse d’une victoire pour de nombreux emprunteurs, ce n’est pas un signe que l’annulation de la dette étudiante à grande échelle viendra nécessairement de sitôt, selon les experts. C’est parce que le dernier cycle d’annulation de la dette a été spécifiquement effectué dans le cadre du programme de « défense de l’emprunteur au remboursement ». La défense des emprunteurs a été créée pour protéger les personnes contre les escroqueries par les écoles se livrant à des actes répréhensibles ou enfreignant certaines lois, telles que prétendre à tort un emploi garanti ou dire à tort aux étudiants que les crédits seraient transférés à d’autres collèges. Plus d’Investir en vous :

Il est distinct des efforts de l’administration Biden pour déterminer si le président peut légalement annuler la dette des prêts étudiants par décret. « Ce sont des pommes et des oranges », a déclaré Betsy Mayotte, présidente et fondatrice de The Institute of Student Loan Advisors, une organisation à but non lucratif. Jouer à rattraper Pourtant, les gros titres sur les dettes de prêts étudiants annulées ont fait leur apparition ces derniers mois, ajoutant à la confusion et à l’excitation des emprunteurs. Il y a eu une légère augmentation des prêts annulés par la défense des emprunteurs ces derniers temps parce que l’administration Biden rattrape le temps perdu, selon Mayotte. Les règles mises à jour du programme devaient entrer en vigueur sous l’ancien président Donald Trump, mais ont été retardées. Ensuite, l’ancienne administration a publié ses propres règlements en juillet 2020, des mois avant que Trump ne quitte ses fonctions. « Ils ont rendu presque impossible pour quiconque d’obtenir de l’aide et ont mis en attente ou bloqué toutes les demandes en cours », a déclaré Mayotte.

Cela a changé lorsque Biden est entré en fonction en 2021. Il a relancé le programme et étendu l’aide à près de 92 000 emprunteurs en quelques mois seulement, selon le ministère de l’Éducation. « Il y a un rattrapage en cours sur ce front, et cela va probablement continuer », a déclaré David Bergeron, un expert en enseignement supérieur qui a été secrétaire adjoint par intérim pour l’enseignement postsecondaire et secrétaire adjoint adjoint pour les politiques, la planification et l’innovation. au ministère de l’Éducation des États-Unis pendant l’administration Obama.

Quelle est la prochaine étape pour une remise générale des prêts étudiants Bien sûr, l’administration Biden travaille toujours à une remise plus large de la dette des prêts étudiants qui aiderait des millions de personnes aux prises avec le remboursement. Actuellement, Biden attend une note des responsables du ministère de l’Éducation qui exposera leurs réflexions sur la légalité du président qui pardonne la dette des prêts étudiants par le biais d’une action exécutive. « Le gouvernement travaille à travers le processus pour le faire de la bonne manière », a déclaré Will Sealy, cofondateur et PDG de Summer, une entreprise qui aide les emprunteurs à simplifier et à économiser sur la dette étudiante.

Le plus grand risque pour les emprunteurs est qu’ils soient jetés dans ce trou noir juridique. David Bergeron spécialiste de l’enseignement supérieur

Si Biden annule une partie de la dette des prêts étudiants par le biais d’une action de l’exécutif, il est probable qu’elle soit contestée devant les tribunaux et pourrait entraîner davantage de problèmes pour les emprunteurs si elle n’est pas confirmée, selon Mayotte. « Je comprends pourquoi il ne va pas de l’avant avec le décret jusqu’à ce qu’il soit sûr que s’il était contesté, il gagnerait », a-t-elle déclaré à propos de l’hésitation de Biden à aller de l’avant sur l’annulation de la dette par lui-même. Même si certains législateurs tels que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., ont affirmé que le président peut légalement annuler la dette des prêts étudiants par décret, tous les experts ne sont pas si certains et veulent minimiser les dommages potentiels aux emprunteurs. « Le plus grand risque pour les emprunteurs est qu’ils soient jetés dans ce trou noir juridique », a déclaré Bergeron.