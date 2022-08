Biden annule 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour la plupart des emprunteurs

Le président Joe Biden sur la pelouse sud de la Maison Blanche le 12 juillet 2022. Puce Somodevilla | Getty Images Actualités | Getty Images

Le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il pardonnerait 10 000 $ de dette étudiante fédérale pour la plupart des emprunteurs, remplissant une promesse de campagne et offrant une aide financière à des dizaines de millions d’Américains. Biden annulera également jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de Pell Grants, il a déclaré dans un tweet mercredi. L’allégement sera limité aux Américains gagnant moins de 125 000 dollars par an, ou 250 000 dollars pour les couples mariés ou les chefs de famille. L’allégement est également plafonné au montant de l’encours de la dette éligible d’un emprunteur, par le service de l’éducation. Le président prolongera également la pause de paiement sur la plupart des prêts étudiants fédéraux “une dernière fois” jusqu’au 31 décembre 2022, selon le tweet. L’action sans précédent de la Maison Blanche d’effacer des centaines de milliards de dollars de dettes à la consommation fait suite à des années de pression de plaidoyer et aux derniers mois de débats houleux entre les responsables de l’administration Biden. Ces discussions ont porté sur la manière dont l’annulation des prêts étudiants pourrait avoir un impact sur la forte inflation frappant les portefeuilles des Américains, le montant de la dette étudiante qui devrait être annulée et si le président avait même le pouvoir de réduire les soldes des gens sans le pouvoir législatif. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les travailleurs pourraient connaître les plus fortes augmentations depuis la Grande Récession l’année prochaine Les élections de mi-mandat imminentes de novembre ont ajouté de la pression sur l’administration pour qu’elle parvienne à une décision. Les partisans ont déclaré que l’annulation de la dette étudiante galvaniserait les jeunes électeurs, parmi lesquels Biden a perdu de sa popularitéaux urnes. Bien que le président ait été poussé à annuler 50 000 $ ou plus par personne, y compris par des groupes comme la NAACP et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., il avait exprimé à plusieurs reprises sa réticence à effacer autant de dette pour tous les emprunteurs.

Les emprunteurs étudiants doivent collectivement 1,7 billion de dollars

“La crise des prêts étudiants” est devenue un terme familier dans la bouche des politiciens et des ménages à travers les États-Unis Plus de 40 millions d’Américains sont endettés pour leur éducation, devant un cumul de 1,7 billion de dollars, un solde qui dépasse de loin la dette de carte de crédit ou d’automobile. La montée en flèche des coûts de l’enseignement supérieur associée à la stagnation des salaires a causé le montant de la dette étudiante avec laquelle les gens obtiennent leur diplôme pour monter en flèche. Aujourd’hui, le solde moyen est supérieur à 30 000 $, contre 12 000 $ en 1980.

Avant la pandémie, alors que l’économie américaine connaissait l’une de ses périodes les plus saines de l’histoire, des problèmes affligeaient encore le système fédéral de prêts aux étudiants. Seulement environ la moitié des emprunteurs étaient en cours de remboursement en 2019, selon une estimation de Kantrowitz. Un quart – soit plus de 10 millions de personnes – étaient en défaut de paiement ou en défaut, et les autres avaient demandé un allégement temporaire pour les emprunteurs en difficulté, y compris des reports ou des abstentions. Ces chiffres sinistres ont conduit à des comparaisons avec la crise hypothécaire de 2008. “Le système de prêts étudiants est en panne”, a déclaré Persis Yu, directeur des politiques du Student Borrower Protection Center.

Pression pour annuler la dette étudiante dans un système «cassé»

Les démocrates et les républicains ont souligné les principales lacunes du système fédéral de prêts aux étudiants. Les problèmes entrent en jeu dès que les étudiants contractent des prêts, disent les experts, et d’autres surgissent lors des remboursements. Parmi eux: Les prêteurs qui concluent des contrats avec le gouvernement américain ont été accusés d’induire les emprunteurs en erreur et de les orienter inutilement vers abstentions coûteuses et longues. Les pouvoirs de recouvrement extraordinaires du gouvernement fédéral signifient que des centaines de milliers d’anciens combattants et d’Américains âgés qui ont pris du retard sur leurs prêts étudiants ont vu une partie de leurs prestations régulièrement saisie. La recherche montre que la dette étudiante empêche les individus de démarrer une entreprise, d’épargner pour leur retraite et d’acheter une maison. En conséquence, l’annulation de la dette est susceptible de modifier la trajectoire de vie de dizaines de millions d’Américains.

Comment l’élan s’est créé pour l’annulation des prêts étudiants

Appelle à une large remise de dette sur les prêts étudiants remontent au mouvement Occupy Wall Street en 2011, peu de temps avant que l’encours de la dette d’éducation ne dépasse 1 000 milliards de dollars. À l’époque, les défenseurs ont commencé à se demander pourquoi les entreprises devraient obtenir un renflouement du gouvernement sur leur dette, mais pas les Américains ordinaires qui avaient recherché une éducation.

Lors de la primaire démocrate de 2020, la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., déployé un plan de pardonner 50 000 $ à presque tous les emprunteurs le premier jour de son mandat de présidente. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., est allé plus loin, promettant d’annuler toute la dette s’il se rendait à la Maison Blanche. Pendant la campagne électorale, Biden a adopté une approche plus conservatrice que ses rivaux de gauche, se prononçant en faveur de 10 000 $ de remise de prêt étudiant. Au pouvoir, cependant, le président a subi des pressions incessantes de la part des démocrates et des défenseurs pour apporter un soulagement plus profond. Wisdom Cole, directeur national de la division jeunesse et collège de la NAACP, avait déclaré que nixing seulement 10 000 $ serait “une gifle” pour les emprunteurs noirs, qui doivent souvent emprunter plus que leurs pairs blancs en raison de l’écart de richesse raciale.

Les critiques disent que le pardon “envoie le mauvais message”

L’annonce ne manquera pas d’agacer de nombreux Américains, y compris ceux qui n’ont jamais emprunté pour leurs études ou qui sont allés à l’université. Le représentant Kevin Brady, R-Texas, membre de haut rang du House Ways and Means Committee, a récemment appelé la remise de prêt étudiant “un cadeau aux diplômés universitaires très instruits.” Certains républicains ont déclaré qu’ils essaieraient de bloquer une tentative du président d’annuler la dette. Les détracteurs de l’annulation des prêts étudiants ont mis en doute l’équité de l’octroi de secours à ceux qui ont bénéficié d’une formation universitaire, ce qui entraîne généralement des salaires plus élevés. “Les économistes conviennent généralement que l’annulation généralisée des prêts est régressive, offrant le plus gros plan de sauvetage à ceux qui en ont le moins besoin”, a déclaré Beth Akers, chercheuse principale à l’American Enterprise Institute de centre-droit. Le pardon ne fera qu’aggraver la crise des prêts, a ajouté Akers.

Les Américains peuvent emprunter et payer plus pour l’université en conséquence. Beth Akers chercheur principal à l’American Enterprise Institute.

“Le président envoie le mauvais message aux futurs emprunteurs qui s’attendront probablement à leur propre renflouement à l’avenir”, a-t-elle déclaré. “Les Américains peuvent emprunter et payer plus pour l’université en conséquence.” Pourtant, les défenseurs ont déclaré que présenter l’annulation des prêts étudiants comme une aumône aux riches est une mauvaise interprétation des inégalités profondes et historiques de l’économie américaine. La flambée des prix des frais de scolarité couplée à la stagnation des salaires des ménages au cours de la dernière 40 anssoutiennent-ils, ont contraint de plus en plus de familles à emprunter pour fréquenter l’université, une étape de plus en plus nécessaire pour accéder à la classe moyenne.