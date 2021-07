Biden annoncera «l’opération Allied Refuge» pour attirer des traducteurs afghans méfiants à la vengeance aux États-Unis – Reuters – RT USA News

Alors que les talibans continuent de reprendre l’Afghanistan district par district, le président américain Joe Biden annoncera sous peu « l’opération Allied Refuge », un plan pour envoyer des traducteurs afghans aux États-Unis, selon un rapport de Reuters.

Reuters a rapporté mercredi les plans de l’administration Biden, citant deux sources anonymes. Le plan verra l’administration affréter des avions commerciaux pour amener aux États-Unis des traducteurs afghans qui ont aidé les forces américaines dans le pays via le processus de visa d’immigrant spécial.

Les traducteurs quitteront l’Afghanistan au milieu du retrait de l’armée américaine de – et de la reconquête rapide comme l’éclair par les talibans – du pays déchiré par la guerre. Après s’être emparé de deux principaux postes frontaliers avec l’Iran et le Turkménistan voisins et avoir pris le contrôle d’une grande partie de la frontière avec le Tadjikistan, le groupe militant prétend désormais contrôler 85 % du territoire afghan, bien que le gouvernement de Kaboul conteste cette affirmation.





Le retrait américain devrait être achevé d’ici la fin août et, bien que les responsables du Pentagone aient promis aux forces afghanes qu’elles peuvent « comptez sur notre soutien dans les jours dangereux et difficiles à venir », Les commandants afghans ne retiennent pas leur souffle et ont accusé les États-Unis de « abandonner » eux.

Certains des anciens traducteurs en attente d’évacuation ont déclaré au New York Times le mois dernier qu’ils craignaient les représailles des talibans. 18 000 Afghans attendent des visas d’immigrant spéciaux, a rapporté le Times, bien que l’on ne sache pas combien de ces demandes sont authentiques et combien l’administration Biden en allouera. Moins de 11 000 visas sont actuellement disponibles.

