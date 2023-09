Biden annoncera le tout premier bureau fédéral de prévention de la violence armée

Depuis l’élection de Biden, les groupes armés l’ont appelé à prendre cette mesure, que les militants considèrent comme une étape concrète au-delà de ses appels restés sans réponse en faveur d’une interdiction des armes d’assaut et d’une vérification universelle des antécédents. Les militants ont fait valoir qu’un tel bureau aiderait l’administration à coordonner les questions de politique sur les armes à feu au sein du gouvernement fédéral, tout en permettant également au président et à la vice-présidente Kamala Harris de faire preuve de leadership sur cette question.

« Je pense vraiment que cela témoigne du fait que les survivants et les communautés touchées ont poussé l’administration à faire cela pendant des années », a déclaré l’une des personnes ayant une connaissance directe des plans, qui a demandé à rester anonyme pour discuter des détails avant l’annonce.

La Maison Blanche, Everytown et Community Justice Action Fund n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Depuis son entrée en fonction, le président a pris une série de mesures exécutives et son administration a investi dans l’intervention contre la violence communautaire. Et à la suite de fusillades consécutives à Buffalo, dans l’État de New York, et à Uvalde, au Texas, en 2022, la Maison Blanche a travaillé avec une coalition bipartite au Congrès pour adopter la première législation sur les armes à feu depuis près de trois décennies. Cet accord, signé par Biden en juin 2022, a renforcé la vérification des antécédents des jeunes acheteurs d’armes à feu, a aidé les États à mettre en œuvre des lois d’alerte et a gardé les armes à feu à davantage de délinquants victimes de violence domestique. Le mois suivant, le Sénat a confirmé le premier directeur du Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu depuis 2013.

Néanmoins, il y a eu 504 fusillades de masse au cours desquelles quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées au cours de la seule année 2023, selon les archives sur la violence armée.

Les groupes de sécurité des armes à feu ont pressé Biden de se concentrer sur la mise en œuvre de la législation sur les armes à feu et ont fait valoir qu’un tel bureau faciliterait la coordination entre les agences fédérales.

« Un bureau de prévention de la violence armée à la Maison Blanche s’appuierait sur le bilan déjà formidable du président Biden et du vice-président Harris en matière de sécurité des armes à feu », a déclaré Peter Ambler, directeur exécutif de Giffords. « Cela constitue l’une de nos principales priorités depuis des années, et cela constituerait un centre de gravité important pour les dirigeants de l’administration alors que le président et le vice-président mettraient en œuvre la loi historique bipartite pour des communautés plus sûres et continueraient de pousser le Congrès à adopter une législation pour sauver des vies. . L’embauche de Greg et Rob montrerait à quel point cette administration prend au sérieux sa responsabilité pour faire face à cette crise.

Le moment choisi pour l’annonce de Biden intervient alors que sa campagne de réélection présidentielle s’accélère. Le nouveau bureau sera l’occasion pour le président de souligner son action en matière de sécurité des armes à feu à un moment où il est peu probable que le Congrès adopte une législation supplémentaire, ce qui pourrait accroître l’enthousiasme des principaux blocs électoraux, y compris les jeunes.