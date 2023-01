Biden annoncera de nouvelles politiques frontalières pour réduire les passages illégaux

WASHINGTON – Le président Biden annoncera jeudi de nouveaux plans pour permettre à jusqu’à 30 000 migrants de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et d’Haïti d’entrer légalement aux États-Unis chaque mois, tout en réprimant drastiquement les personnes qui cherchent refuge en traversant la frontière avec le Mexique, ont déclaré les responsables de l’administration.

Le président devrait annoncer les politiques dans des remarques jeudi matin, quelques jours avant une réunion au sommet de deux jours à Mexico. Les changements interviennent alors que l’administration Biden subit une pression croissante pour faire face aux surtensions à la frontière sud qui submergent les communautés, les organisations à but non lucratif et les installations gouvernementales.

La situation à la frontière est devenue un problème politique de plus en plus difficile pour M. Biden alors que ses adversaires s’emparent des questions d’immigration. Les républicains de la Chambre ont promis d’ouvrir des enquêtes sur la gestion de la frontière par l’administration et d’engager une procédure de destitution contre Alejandro N. Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure.

Les nouvelles politiques sont une tentative de l’administration de tenir la promesse du président d’une frontière humaine mais sûre. Mais ils sont loin d’une refonte complète des lois nationales sur l’immigration, que M. Biden a proposé au Congrès le jour de son entrée en fonction. Les responsables ont déclaré que le président renouvellerait son appel à l’action du Congrès dans ses remarques de jeudi.