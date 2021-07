Biden annonce une nouvelle série de sanctions contre Cuba après la répression des manifestations

Le président Biden a sanctionné la police nationale cubaine pour la récente répression contre les manifestants.

Cette décision est intervenue une semaine après que Biden a ciblé une unité de l’appareil répressif de sécurité de l’État cubain.

Biden a déclaré que d’autres sanctions sont à venir « à moins qu’il n’y ait un changement radical à Cuba ».

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé vendredi une deuxième série de sanctions en réponse à la récente répression par Cuba des manifestations historiques contre les pénuries de nourriture et de médicaments.

L’administration a ciblé la police nationale ainsi que ses deux principaux responsables alors que le président Joe Biden rencontrait les dirigeants cubano-américains et les principaux comités démocrates du Sénat et de la Chambre chargés des affaires étrangères. Le groupe comprenait des artistes et des militants ainsi que le président du Parti démocrate de Floride.

« Les Cubains-Américains souffrent, ils souffrent, parce que leurs proches souffrent », a déclaré Biden. « Nous voyons votre douleur. Nous entendons vos voix. Nous entendons les cris de liberté venant de l’île. »

L’action est survenue environ une semaine après que Biden a sanctionné un haut responsable militaire cubain et une unité de l’appareil répressif de sécurité de l’État du gouvernement.

Le président a déclaré que d’autres sanctions sont à venir, « à moins qu’il n’y ait un changement radical à Cuba, ce que je n’anticipe pas ».

La Maison Blanche applique une loi fédérale sur les droits de l’homme qui permet au président d’imposer des sanctions économiques et de refuser l’entrée aux États-Unis à toute personne étrangère identifiée comme se livrant à des violations des droits de l’homme ou à la corruption.

Mais les sanctions sont susceptibles d’avoir plus un effet de message qu’un effet pratique sur un gouvernement qui a déjà été lourdement sanctionné.

Un haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat a déclaré que la Maison Blanche voulait garder le projecteur sur la situation afin que le peuple cubain sache que les États-Unis les soutiennent et les défendent.

Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue le 11 juillet pour protester contre les pénuries de nourriture et de médicaments, les pannes de courant et la flambée des prix, provoquant les plus grandes manifestations vues sur l’île communiste en trois décennies.

Au cours de sa campagne présidentielle, Biden a promis de rétablir le dégel de l’ère Obama dans la politique américano-cubaine. Mais les manifestations sans précédent ont provoqué un changement dans la stratégie et la rhétorique de Biden sur Cuba.

« Nous tenons le régime pour responsable », a-t-il déclaré.

Biden a déclaré qu’il avait demandé aux départements d’État et du Trésor de faire rapport dans un mois sur la manière d’assouplir les limites des envois de fonds que les Cubano-Américains peuvent envoyer aux membres de leur famille sans que l’argent ne se retrouve dans les coffres du gouvernement cubain.

L’administration continue également de chercher des moyens de rétablir l’accès à Internet aux Cubains après que le gouvernement a bloqué les sites utilisés pour organiser les manifestations.

Contribuant; Deirdre Shesgreen