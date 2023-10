Le président Joe Biden a annoncé jeudi soir lors d’un discours dans le Bureau Ovale qu’il demanderait au Congrès d’adopter une demande budgétaire urgente pour financer l’Ukraine et Israël.

Biden s’est adressé à la nation après son retour d’un voyage en Israël pour réaffirmer l’engagement des États-Unis envers le pays alors qu’il est en guerre contre l’organisation terroriste Hamas. Le programme vanté par le président s’élèverait à 100 milliards de dollars d’aide étrangère, selon à ABC Nouvelles. (EN RELATION : La Maison Blanche semble révéler l’identité d’opérateurs spéciaux en Israël dans une publication sur les réseaux sociaux)

« Les alliances américaines sont ce qui assure notre sécurité, nous, l’Amérique. Les valeurs américaines font de nous un partenaire avec lequel d’autres pays souhaitent travailler. Mettre tout cela en danger si nous quittons l’Ukraine, si nous tournons le dos à Israël, cela n’en vaut tout simplement pas la peine. C’est pourquoi demain, je vais envoyer au Congrès une demande budgétaire urgente pour financer les besoins de sécurité nationale de l’Amérique afin de soutenir nos partenaires essentiels, notamment Israël et l’Ukraine », a déclaré Biden.

« C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations. Aidez-nous à garder les troupes américaines hors de danger. Aidez-nous à construire un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants.

Biden a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de son voyage en Israël qu’il « voulait venir personnellement » pour montrer son soutien, notamment en disant que le peuple américain était en deuil avec le pays. Le président a déclaré à Netanyahu, ce qu’il a souligné à nouveau dans son discours dans le Bureau Ovale, que les États-Unis continueront de donner à Israël ce dont il a besoin pour poursuivre sa guerre contre le Hamas.

Le leadership américain est ce qui unit le monde.

Nos alliances sont ce qui assure notre sécurité.

Et nos valeurs font de nous un partenaire avec lequel d’autres nations souhaitent travailler. Nous mettons tout cela en danger si nous quittons l’Ukraine ou si nous tournons le dos à Israël. – Président Biden (@POTUS) 20 octobre 2023

Biden a ajouté dans son discours dans le Bureau Ovale qu’il avait exhorté Netanyahu à suivre les « lois de la guerre » tout en discutant d’un plan de financement pour le pays.

« Dans le même temps, le président Netanyahu et moi avons discuté à nouveau, hier, de la nécessité cruciale pour Israël d’opérer selon les lois de la guerre. Cela signifie protéger les civils au combat du mieux qu’ils peuvent », a déclaré Biden.

« Et la population de Gaza a un besoin urgent de nourriture, d’eau et de médicaments. Hier, lors de discussions avec les dirigeants israéliens et égyptiens, j’ai obtenu un accord pour la première livraison d’aide humanitaire de l’ONU aux civils palestiniens à Gaza. Le Hamas ne détourne ni ne vole cette cargaison », a poursuivi Biden.

Le président a annoncé mercredi une aide américaine de 100 millions de dollars à la Cisjordanie et à Gaza, même après que l’organisation des Nations Unies a signalé que son carburant et ses fournitures médicales destinées aux réfugiés palestiniens auraient été volés par le Hamas. selon au Times of Israel. Biden était censé rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, la majesté du roi Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors d’un voyage en Jordanie, bien que les plans aient été annulés après un attentat à la bombe près d’un hôpital à Gaza. (EN RELATION : Les dirigeants arabes annulent leur projet de Biden après l’attentat dévastateur contre un hôpital)

« Ce soir, il y a des innocents partout dans le monde, qui espèrent grâce à nous, qui croient en une vie meilleure grâce à nous, qui sont désespérés de ne pas être oubliés par nous et qui nous attendent », a déclaré Biden. « Mais le temps presse. »