Biden annonce un programme controversé d’allégement de la dette des prêts étudiants

Les critiques ont averti que les versements feraient gonfler davantage l’inflation et n’aggraveraient pas le problème de la dette

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi son plan d’annulation de prêt étudiant promis depuis longtemps, déclarant qu’il honorait un engagement de campagne avec le paquet, qui annule 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an et prolonge une pause à l’ère de la pandémie sur remboursements de prêts.

Cependant, les détracteurs du président à gauche ont fait valoir que le plan ne pardonne qu’une infime partie (et relativement riche) des Américains détenant les 1 700 milliards de dollars de dette étudiante du pays, tandis que ses détracteurs à droite soulignent qu’il finira par punir pauvres américains en poussant l’inflation encore plus haut. Certains prétendent même qu’il n’a pas du tout le pouvoir d’annuler les prêts.

Les détenteurs de dettes qui remboursent une bourse Pell – les subventions financières gouvernementales accordées aux étudiants qui peuvent prouver qu’ils ont besoin d’aide financière – peuvent se voir retirer jusqu’à 20 000 $ de leurs prêts s’ils gagnent moins de 75 000 $ par an, ou 10 000 $ s’ils gagnent moins de 125 000 $ par an. Ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an mais qui ont obtenu des prêts par d’autres moyens – ce qui signifie qu’ils n’étaient pas assez pauvres pour être admissibles à une subvention Pell – peuvent toujours obtenir une réduction de 10 000 $ de leur facture de prêt, et une pause de l’ère pandémique sur les remboursements a été prolongée jusqu’à la fin de l’année.

Les progressistes faisant pression pour l’annulation des prêts avaient exigé que 50 000 $ ou même l’intégralité des prêts étudiants soient remboursés, notant que le solde moyen des prêts est de 37 667 $. La question des prêts est considérée comme essentielle pour attirer les jeunes électeurs vers le Parti démocrate en novembre.

Les membres républicains du House Ways and Means Committee ont fait valoir que le coût du programme – entre 300 milliards de dollars et 980 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon le modèle budgétaire Penn-Wharton – punit en fait les pauvres Américains au détriment des relativement aisés en gonflage du turbocompresseur. Étant donné que 87% des Américains n’ont même pas de prêts étudiants, ils ne bénéficient d’aucun avantage du paquet et doivent de toute façon supporter le fardeau de l’inflation.

De nombreux opposants au président ont fait valoir que son cabinet n’avait pas le droit légal d’annuler des dettes sans l’approbation du Congrès. Le ministère de l’Éducation est intervenu pour défendre Biden, expliquant dans une note juridique publiée mercredi que la loi HEROES de 2003 lui donne le pouvoir de renoncer ou de modifier les règles fédérales sur les prêts étudiants lors d’une urgence nationale déclarée – comme la pandémie de coronavirus récemment prolongée. Une note de service indiquant explicitement que le secrétaire à l’Éducation n’a pas le droit d’annuler des prêts en bloc, rédigée par une personne nommée à l’époque de Trump et publiée en janvier dernier, a été officiellement annulée.