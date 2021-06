Biden annonce un plan américain de don de 25 millions de doses de vaccin contre le coronavirus au reste du monde – RT USA News

Le président Joe Biden a promis que les États-Unis partageraient 25 millions de doses de vaccin Covid-19 avec le reste du monde, la majorité via l’initiative COVAX.

Après avoir reçu des critiques plus tôt cette année pour « palissade » vaccins, Biden a annoncé le mois dernier que les États-Unis partageraient 80 millions de doses de leur approvisionnement en vaccins avec le reste du monde. Biden n’a pas révélé à l’époque où ces doses iraient, mais a fourni plus de détails jeudi.

Sur les 25 premiers millions de doses, 75 % seront partagées via COVAX, un programme mondial qui facilite la distribution de vaccins aux pays les plus pauvres. Parmi les tirs réservés au COVAX, 6 millions iront en Amérique latine et aux Caraïbes, 7 millions en Asie du Sud et du Sud-Est et 5 millions en Afrique, selon un communiqué de la Maison Blanche.





« Les doses restantes, un peu plus de 6 millions, seront partagées directement avec les pays connaissant des poussées, ceux en crise et d’autres partenaires et voisins, notamment le Canada, le Mexique, l’Inde et la République de Corée », a-t-il ajouté. la déclaration officielle a continué.

Plus de la moitié de tous les Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, et plus de quatre sur dix sont entièrement vaccinés, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Biden s’est fixé pour objectif d’avoir 70% des Américains entièrement ou partiellement vaccinés d’ici le 4 juillet, et a vanté mercredi les incitations du secteur privé – comme la bière gratuite et les billets de sport – comme une autre raison pour que les Américains se retroussent les manches.

Pourtant, bien avant que les États-Unis n’atteignent leur niveau actuel de vaccination, les critiques martelaient l’administration Biden pour « palissade » ses propres approvisionnements. Biden a cédé en avril et s’est engagé à exporter quelque 60 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca, ajoutant 20 millions de doses supplémentaires d’autres fabricants à ce chiffre le mois dernier.





« Nous partageons ces doses pour ne pas obtenir de faveurs ou obtenir des concessions », La déclaration de Biden jeudi a été lue. « Nous partageons ces vaccins pour sauver des vies et pour diriger le monde vers la fin de la pandémie. » Cependant, la diplomatie entrera probablement en jeu alors que les États-Unis « partenaires et voisins » se disputer les doses non allouées via COVAX.

La semaine dernière encore, la vice-présidente colombienne Marta Lucía Ramírez s’est rendue à Washington pour demander autant de doses que l’administration Biden pouvait fournir, afin de « accélérer » le programme de vaccination en retard de son pays.

Les États-Unis ont également promis d’expédier des matières premières pour la production de vaccins en Inde, qui a enregistré le deuxième plus grand nombre de cas de Covid-19 au monde et le troisième plus grand nombre de décès. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé jeudi qu’il s’était entretenu avec le vice-président américain Kamala Harris au sujet de la sécurisation de ces matériaux.

A parlé à @VP Kamala Harris il y a peu de temps. J’apprécie profondément l’assurance de l’approvisionnement en vaccins en Inde dans le cadre de la stratégie américaine pour le partage mondial des vaccins. Je l’ai également remerciée pour tout le soutien et la solidarité du gouvernement américain, des entreprises et de la diaspora indienne. – Narendra Modi (@narendramodi) 3 juin 2021

Les États-Unis ont enregistré plus de cas et de décès, à 34 millions et 611 000 respectivement, que tout autre pays au monde.

