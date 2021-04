Le président Joe Biden annoncera mercredi un crédit d’impôt pour les employeurs offrant un congé payé lié aux vaccins alors que la Maison Blanche exhorte davantage d’Américains à se faire vacciner contre Covid dans un contexte de légère baisse des vaccinations.

Le crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises compensera entièrement le coût de l’octroi de congés payés aux employés pour se faire vacciner, ainsi que pour se remettre de tout effet secondaire potentiel de la vaccination, ont déclaré des responsables de l’administration aux journalistes.

Biden appellera également les employeurs à utiliser leurs ressources pour encourager les vaccinations en partageant des informations précises et en fournissant des incitations éventuelles, telles que des cadeaux de produits et des réductions pour les personnes vaccinées, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

« Personne ne devrait avoir à perdre un seul dollar de son chèque de paie parce qu’il s’est fait vacciner », a déclaré un responsable, qui a demandé l’anonymat avant l’annonce du président.

Le crédit d’impôt, qui fait partie du plan de relance Covid de 1,9 billion de dollars que Biden a signé le mois dernier, s’applique à près de la moitié de tous les employés du secteur privé, indique la fiche d’information de la Maison Blanche.

Pour les entreprises et les organismes sans but lucratif de moins de 500 employés, le crédit d’impôt couvrira les congés payés jusqu’à concurrence de 511 $ par jour pour un maximum de 10 jours de travail, ou 80 heures de travail, pris entre le 1er avril et le 30 septembre 2021.

Biden, dans un discours prévu pour 13 h 15 HE, dévoilera le crédit d’impôt et poussera les employeurs de toutes tailles à offrir les mêmes garanties de congés payés, tout en vantant que les États-Unis devrait atteindre 200 millions Des injections de Covid administrées depuis son entrée en fonction.

Le président avait initialement visé à réaliser 100 millions de tirs en 100 jours – un objectif qui a suscité des critiques parce qu’il était beaucoup trop modeste. L’administration Biden a dépassé ce nombre en 58 jours.

Environ 26% de la population américaine est entièrement vaccinée, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les experts de la santé ont signalé que le pourcentage requis pour atteindre la soi-disant immunité collective est beaucoup plus élevé.

Mais le taux de vaccination a légèrement baissé ces derniers jours, bien que chaque adulte américain devienne éligible à un vaccin Covid à partir de cette semaine.

Les États-Unis rapportent en moyenne 3 millions de vaccinations quotidiennes au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC, contre environ 1,8 million au début du mois de mars.

Ce niveau a légèrement baissé ces derniers jours, passant d’un sommet de 3,4 millions de tirs signalés par jour le 13 avril à un peu plus de 3 millions mardi.

La légère baisse du rythme quotidien peut être due en partie à l’enquête en cours sur le vaccin de Johnson & Johnson. Au début du mois, la Food and Drug Administration des États-Unis a conseillé aux États de suspendre l’utilisation du vaccin de J & J « par prudence » après que six femmes aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

Bien que le vaccin J&J représente moins de 4% des 213 millions de vaccins administrés aux États-Unis à ce jour, il était utilisé pour une moyenne de près de 425 000 injections signalées par jour à des niveaux de pointe à la mi-avril.

Contrairement aux offres de Pfizer et Moderna, le vaccin de J&J ne nécessitait qu’une seule dose, ce qui le rend idéal pour certaines communautés qui peuvent avoir plus de difficulté à accéder aux sites de vaccination plusieurs fois au cours de plusieurs semaines.

Des responsables gouvernementaux ont déclaré que le pays dispose de suffisamment de vaccins Pfizer et Moderna pour maintenir un rythme de 3 millions de vaccins par jour.

L’administration Biden a maintenu un sentiment d’urgence autour des vaccinations, soulignant que Covid reste une menace sérieuse – d’autant plus que des variantes très contagieuses se propagent aux États-Unis.

«C’est presque une course entre le fait de faire vacciner les gens et cette vague qui semble vouloir augmenter», le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses. mentionné plus tôt ce mois-ci.