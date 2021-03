Biden annonce un accord entre Merck, Johnson & Johnson pour augmenter l’approvisionnement en vaccins

WASHINGTON – Un accord « historique » entre des sociétés pharmaceutiques concurrentes permettra aux États-Unis d’avoir suffisamment de vaccins pour chaque adulte d’ici la fin mai, a annoncé mardi le président Joe Biden.

Merck aidera Johnson & Johnson à fabriquer son nouveau vaccin approuvé pour atteindre cet objectif avant juillet.

Le président a également déclaré qu’il utilisait le programme de vaccination des pharmacies du gouvernement fédéral pour donner la priorité à la vaccination des enseignants et des éducateurs avant la fin du mois.

«Nous faisons des progrès grâce au désordre dont nous avons hérité», a déclaré Biden.

Il est cependant resté prudent lorsqu’on lui a demandé quand la nation reviendrait à la normale, refusant de fixer un calendrier «parce que nous ne savons pas avec certitude».

Biden a également souligné l’importance pour les gens de continuer à porter des masques, dans des remarques faites peu de temps après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ait annoncé qu’il levait le mandat de masque de cet État.

Lors du briefing quotidien avant que le président ne prenne la parole, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié l’entreprise de vaccin de «partenariat de fabrication historique» entre deux concurrents.

« Dès que nous avons appris que Johnson & Johnson était en retard dans la fabrication … nous avons pris des mesures pour nous assurer que nous pouvions accélérer cela et les associer à l’un des plus grands fabricants mondiaux », a déclaré Psaki.

Le président Joe Biden devait parler plus tard mardi de la manière dont l’arrangement affectera le calendrier de production.

Mardi également, les centres de vaccination devaient commencer à recevoir une partie des 3,9 millions de doses de vaccins J&J, qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence samedi. C’est l’intégralité de son inventaire actuel.

L’administration a informé les États que la distribution et la livraison seraient inégales au début du mois de mars. La majeure partie des 20 millions de doses de l’entreprise qui devraient être livrées d’ici la fin du mois sera concentrée dans la dernière quinzaine de mars.

J&J devait produire 100 millions de doses d’ici la fin juin. Désormais, la livraison complète est prévue pour la fin du mois de mai.

Bien que les pourparlers entre les entreprises aient commencé avant la prise de fonction de Biden, le nouveau président a obtenu l’accord de l’autre côté de la ligne d’arrivée, a déclaré Psaki. Elle a déclaré que l’administration avait invoqué l’autorité de guerre de la loi sur la production de défense pour s’assurer que les installations de Merck étaient en mesure de fabriquer le vaccin. Le gouvernement fédéral dépense 105 millions de dollars pour convertir, moderniser et équiper les usines. Le Département de la Défense fournit un soutien logistique.

«Nous avons utilisé tout le pouvoir du gouvernement fédéral pour accélérer la fabrication», a déclaré Psaki.

Merck ne produit pas son propre vaccin.

Le vaccin de J&J étant un type de vaccin plus traditionnel, la production est plus facile à transférer vers d’autres fabricants que ceux fabriqués par Moderna et Pfizer-BioNTech.

La plupart des communautés auront les trois types de vaccin contre le coronavirus, mais pas sur tous les sites de vaccination, ont déclaré des responsables de l’administration.

Le vaccin de J&J a l’avantage de ne nécessiter qu’une seule dose par rapport aux deux doses des autres vaccins. Il n’a pas non plus besoin d’être conservé dans un congélateur, ce qui facilite son transport et son stockage.

Mais les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech semblent être plus efficaces que J & J’s, montrant une efficacité supérieure à 94% dans de grands essais l’année dernière.

Les vaccins ne peuvent cependant pas être comparés directement, car les essais ont été réalisés à des moments différents. Le vaccin de J & J semble être efficace à 72% parmi les participants aux essais aux États-Unis. Il était moins efficace en Afrique du Sud et en Amérique latine, où circulent de nouvelles souches du virus.

Il a été efficace à près de 100% pour prévenir les hospitalisations et les décès.

« Cela signifie que nous disposons désormais de trois vaccins sûrs et hautement efficaces qui préviennent les maladies graves, l’hospitalisation et les décès dus au COVID-19 », a déclaré lundi le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Mais en raison de la différence d’efficacité contre le virus, les responsables de l’administration ont déclaré qu’ils ordonnaient aux juridictions de les distribuer équitablement et veilleraient à ce que cela se produise.

« Si certains vaccins sont systématiquement envoyés dans certaines communautés, nous pourrons intervenir », a déclaré lundi aux journalistes le Dr Marcella Nunez-Smith, chef du groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19 de l’administration. « Nous sommes là pour fournir un soutien et une assistance technique pour faire pivoter et intervenir et corriger, si et quand cela est nécessaire. »