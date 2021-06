JOE Biden a confirmé « nous avons un accord » sur un plan d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars.

Le président a déclaré aux journalistes jeudi : « Un groupe de sénateurs – cinq démocrates et cinq républicains – s’est réuni et a conclu un accord sur les infrastructures qui créera des millions d’emplois aux États-Unis.

Joe Biden est photographié à la suite d’une réunion bipartite avec des sénateurs américains au sujet d’un projet de loi sur les infrastructures Crédit : Reuters

Biden a fait une apparition surprise devant les caméras avec des membres du groupe après la conclusion d’un accord jeudi.

Le plan épuré, avec 559 milliards de dollars de nouvelles dépenses, bénéficie d’un soutien bipartite rare et pourrait ouvrir la porte aux propositions plus radicales du président à 4 000 milliards de dollars plus tard.

Biden a déclaré que tout le monde n’avait pas obtenu ce qu’ils voulaient et que les autres priorités de la Maison Blanche seraient traitées séparément dans le cadre d’un processus budgétaire du Congrès connu sous le nom de réconciliation.

« Nous avons conclu un accord », a ensuite tweeté Biden. « Un groupe de sénateurs – cinq démocrates et cinq républicains – s’est réuni et a conclu un accord sur les infrastructures qui créera des millions d’emplois aux États-Unis. »

Biden a fait une apparition surprise devant les caméras après la conclusion d’un accord jeudi Crédit : AP

L’accord s’accompagne d’une poussée législative complexe Crédit : AFP

Biden a demandé 1,7 billion de dollars dans son plan américain pour l’emploi, qui fait partie de près de 4 billions de dollars de dépenses d’infrastructure pour les routes, les ponts et l’Internet à large bande.

Les sénateurs ont eu du mal à savoir comment payer les nouvelles dépenses.

Les républicains étant opposés à l’augmentation du taux d’imposition des sociétés proposée par Biden, de 21 % à 28 %, le groupe a examiné d’autres moyens d’augmenter ses revenus.

Biden a rejeté leur idée de permettre aux taxes sur l’essence payées à la pompe d’augmenter avec l’inflation, la considérant comme un fardeau financier pour les conducteurs américains.

Le vaste projet de loi de réconciliation inclurait probablement des augmentations d’impôts sur les riches et les entreprises, de sorte qu’une tension existe toujours sur le financement de certains républicains et groupes d’entreprises.

Les principaux collaborateurs de Biden avaient rencontré les sénateurs pour des réunions consécutives à Capitol Hill et se sont ensuite réunis avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer.

L’accord s’accompagne d’une poussée législative complexe. Pelosi a salué jeudi le paquet bipartite, mais elle a averti qu’il devait être associé aux objectifs plus ambitieux du président actuellement préparés par le Congrès dans le cadre d’un soi-disant processus de réconciliation budgétaire distinct.

« C’est important », a déclaré Pelosi. « Il n’y aura pas de projet de loi bipartite sans projet de loi de réconciliation »,

Le leader démocrate a promis que la Chambre ne voterait pas tant que le Sénat n’aurait pas traité les deux paquets.

Le principal obstacle à un accord bipartite a été le financement.

Biden n’a exigé aucune nouvelle taxe sur toute personne gagnant moins de 400 000 $, tandis que les législateurs républicains n’étaient pas disposés à augmenter les taxes au-delà de mesures telles que l’indexation de la taxe sur l’essence à l’inflation. Mais les sénateurs sont partis pour la Maison Blanche jeudi avec un sentiment de confiance que les problèmes de financement avaient été résolus.

« Nous affinons toujours les détails, mais de mon point de vue, c’est payé », a déclaré la sénatrice du Maine Susan Collins, républicaine et l’une des 10 législateurs qui ont rencontré Biden pendant environ 30 minutes.