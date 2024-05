Biden annonce qu’Israël a proposé un plan en trois parties pour mettre fin à la guerre à Gaza

WASHINGTON — Le président Joe Biden a annoncé vendredi qu’Israël avait proposé un plan en trois parties qui mènerait à terme à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, ainsi qu’à la libération de tous les otages qui y sont détenus au cours des huit derniers mois.

S’exprimant depuis la Maison Blanche, Biden a déclaré que la proposition faisait suite à une diplomatie intensive menée par son équipe. Le plan a été relayé au Hamas via le Qatar, l’un des principaux médiateurs des négociations.

L’annonce de Biden est remarquable dans la mesure où lui et son administration ont lutté contre l’opposition de l’aile d’extrême gauche du Parti démocrate, d’autant plus que les élections générales battent leur plein.

Des personnes ont manifesté dans tout le pays, y compris des étudiants qui ont installé des campements sur les campus universitaires le mois dernier. Et des membres de l’administration Biden ont également quitté leur emploi pour protester contre la politique américaine à l’égard d’Israël.

Israël et son principal allié, les États-Unis, ont fait l’objet de vives critiques pour la guerre à Gaza, qui a tué quelque 36 000 Palestiniens, selon des responsables locaux. Omar Al-Qattaa / AFP – Getty Images

La première phase du plan commencerait par six semaines de cessez-le-feu total et complet, comprenant le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza et la libération des femmes et des enfants retenus en otages, a déclaré Biden lors de l’annonce surprise. Cette première étape comprendrait également une augmentation de l’aide humanitaire, avec 600 camions transportant chaque jour de l’aide vers Gaza.

Biden a déclaré que, dans cette première phase, Israël et le Hamas négocieraient un cessez-le-feu permanent et a admis qu’il pourrait y avoir des obstacles majeurs.

« Je vais être honnête avec vous, il y a un certain nombre de choses à négocier pour passer de la phase un à la phase deux », a-t-il déclaré.

Le président a déclaré que la phase deux ne commencerait pas tant que tous les accords ne seraient pas conclus. Cette deuxième étape impliquerait la libération de tous les otages vivants en échange des Palestiniens emprisonnés en Israël.

La phase finale serait le lancement d’un vaste plan de reconstruction à Gaza et le retour des dépouilles des otages décédés à leurs familles.

« J’ai exhorté les dirigeants israéliens à soutenir cet accord, quelles que soient les circonstances. [political] la pression arrive », a déclaré Biden.

Bien que les responsables israéliens n’aient pas commenté les conditions spécifiques énoncées par Biden, un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait autorisé l’équipe de négociation du gouvernement à « présenter un plan » qui incluait « le retour de toutes nos personnes enlevées et l’élimination de capacités militaires et gouvernementales du Hamas. »

Des soldats israéliens lors d’opérations dans la bande de Gaza, sur une photo publiée vendredi. Armée israélienne via AFP – Getty Images

Netanyahu, qui a promis à plusieurs reprises de ne pas mettre fin à la guerre tant que le Hamas ne serait pas détruit, a subi d’intenses pressions de la part des familles des otages, dont beaucoup affirment que lui et le gouvernement ne travaillent pas assez dur pour obtenir le retour de leurs proches.

Le Hamas a publié une déclaration disant que le groupe « considère positivement ce qui a été inclus dans le discours du président américain Joe Biden aujourd’hui ». Le Hamas a également déclaré qu’il ne traiterait les propositions que si elles étaient basées sur un cessez-le-feu permanent et un retrait complet d’Israël de Gaza, entre autres stipulations.

La déclaration de vendredi fait écho à une déclaration de la veille dans laquelle le groupe affirmait que si Israël mettait fin à sa guerre à Gaza, il serait prêt « à parvenir à un accord complet incluant un accord d’échange global ».

Le ministère qatari des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué « l’importance de créer de véritables conditions politiques pour l’établissement d’un Etat palestinien indépendant et pleinement souverain ». Le Qatar a été fortement impliqué dans la médiation entre les parties lors des négociations.

Dans une déclaration publiée après l’annonce de Biden, l’ancien président Barack Obama a salué le plan présenté en écrivant qu’un cessez-le-feu « sauverait des vies » et « jetterait les bases de ce qui sera un chemin long et difficile vers un avenir dans lequel Israël est en sécurité et en paix ». avec ses voisins, et les Palestiniens bénéficieront enfin de la sécurité, de la liberté et de l’autodétermination qu’ils recherchent depuis si longtemps.

L’annonce de Biden intervient après que les forces israéliennes se sont avancées mardi dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, quelques jours après qu’une frappe aérienne a déclenché un incendie majeur qui a tué des dizaines de Palestiniens.

Biden est devenu de plus en plus frustré à l’égard de Netanyahu ces derniers mois, même si les États-Unis ont défendu avec succès leur allié en avril contre l’attaque de drones et de missiles iraniens contre Israël.

En mars, Biden a mis en garde Netanyahu contre le lancement par Israël d’une attaque militaire à Rafah, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan déclarant après que les deux dirigeants se sont entretenus que ce serait « une erreur ». Et début mai, les États-Unis ont stoppé une importante livraison d’armes offensives vers Israël. Malgré ce qui semblait être la ligne rouge de Biden, la Maison Blanche a déclaré plus tôt cette semaine qu’Israël ne l’avait pas franchie.

La guerre à Gaza, déclenchée par l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait quelque 1 200 morts et entraîné l’enlèvement de 240 personnes, a tué environ 36 000 Palestiniens, selon des responsables à Gaza.

Israël a été vivement critiqué et est devenu de plus en plus isolé pendant la guerre.

Ces dernières semaines, la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de mettre immédiatement fin à son offensive militaire à Rafah, où plus d’un million de Palestiniens ont fui après avoir été forcés de quitter leurs foyers.

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d’arrêt contre Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre le chef du Hamas Yahya Sinwar et d’autres pour crimes de guerre présumés.

La semaine dernière, l’Espagne, la Norvège et l’Irlande ont officiellement reconnu un État palestinien, une mesure à laquelle Israël s’oppose avec véhémence.