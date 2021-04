« Il est également un fait, cependant, qu’après le retrait, chaque fois que ce moment viendra, la CIA et tous nos partenaires du gouvernement américain conserveront une série de capacités, certaines d’entre elles restant en place, certaines d’entre elles que nous générerons. , cela peut nous aider à anticiper et à contester tout effort de reconstruction », a déclaré Burns.

Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré qu’il s’était entretenu avec Biden et qu’il respectait la décision américaine de retirer ses forces. Ghani a déclaré que l’armée afghane était « pleinement capable de défendre son peuple et son pays ».

Cependant, les talibans ont déclaré plus tôt cette semaine qu’ils n’assisteront pas à un sommet sur l’Afghanistan en Turquie prévu plus tard ce mois-ci et n’assisteront à aucune conférence tant que les forces étrangères ne quitteront pas le pays.

Lorsqu’on lui a demandé si les membres du service américain resteraient en Afghanistan une autre année, Biden a déclaré qu’il ne voyait pas cela comme le cas.

« Nous ne restons pas longtemps. Nous partirons, la question est de savoir quand nous partirons », a déclaré le président, ajoutant que son administration était en consultation avec les alliés et partenaires de l’OTAN dans la région.

L’annonce de quitter l’Afghanistan fait suite à une réunion de mercredi entre les alliés de l’OTAN et le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. L’OTAN a rejoint l’effort de sécurité international en Afghanistan en 2003 et compte actuellement plus de 7 000 soldats dans le pays.

Les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie ont coûté aux contribuables américains plus de 1,57 billion de dollars collectivement depuis le 11 septembre 2001, selon un Rapport du ministère de la Défense.