Le PRÉSIDENT Joe Biden a confirmé que les États-Unis retireraient toutes leurs troupes d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021 pour mettre fin à «la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis».

Biden a confirmé que les 2500 soldats américains seraient ramenés chez eux en quatre mois, à compter du 1er mai – la date limite de retrait convenue entre Donald Trump et les talibans.

Des soldats de l’armée afghane sécurisent une base militaire qui était auparavant utilisée par les soldats américains, dans le district de Haska Meyna, dans la province de Nangarhar aujourd’hui. Crédit: EPA

Le président a annoncé le retrait lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche cet après-midi de l’historique Roosevelt Room.

« Je suis maintenant le quatrième président américain à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan », a déclaré Biden aux journalistes peu après 14h30 HE.

« Deux républicains. Deux démocrates. Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième. Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre d’Amérique. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles. »

« Les États-Unis commenceront leur retrait définitif le 1er mai de cette année », a déclaré Biden. « Nous le ferons de manière responsable, délibérée et en toute sécurité. »

Biden a déclaré que les talibans devraient savoir que les États-Unis « défendront nos alliés et partenaires avec tous les outils à notre disposition ».

Les principaux dirigeants militaires préviennent qu’un retrait pourrait entraîner un nouvel effusion de sang Crédit: Reuters

Il a dit qu’ils seraient hors d’Afghanistan d’ici l’anniversaire du 11 septembre.

« Mon équipe est en train de définir notre stratégie nationale », a poursuivi Biden, ajoutant qu’il avait alerté Bush de sa décision et qu’ils étaient unis dans leur admiration pour les gens qui ont servi dans l’armée américaine.

« Ils ont les remerciements d’une nation reconnaissante », a-t-il poursuivi en soulignant que « notre diplomatie ne dépend pas » du déploiement indéfiniment des troupes américaines.

«Nous sommes allés en Afghanistan à cause d’une horrible attaque qui s’est produite il y a 20 ans», a-t-il déclaré. « Cela ne peut pas expliquer pourquoi nous devrions y rester en 2021. »

Biden a déclaré que « nous devons nous concentrer sur le défi qui nous attend », soulignant les tensions avec la Chine, les « cybermenaces » en 2021 et le renforcement des soins de santé mondiaux à la lumière de la pandémie.

Il a rejeté les arguments pour « rester plus longtemps » et a expliqué que ses prédécesseurs étaient réticents à partir réellement, bien que la raison de rester devienne « de moins en moins claire ».

Un soldat monte la garde à l’extérieur d’une base militaire qui était auparavant utilisée par les soldats américains, à Haska Meyna Crédit: EPA

La violence s’est intensifiée dans le pays malgré les pourparlers de paix en cours entre les représentants du président afghan Ashraf Ghani et les talibans Crédit: EPA

« En ce moment, il y a un risque important à rester au-delà du 1er mai », a déclaré Biden aux journalistes, avant sa visite au cimetière d’Arlington en Virginie aujourd’hui. «Nous devons avoir des réponses claires.

«Quelles conditions au juste nous permettent de partir? Par quels moyens et combien de temps faudrait-il pour y parvenir? [how many lives lost?] »

« La guerre en Afghanistan n’a jamais été censée être une entreprise multigénérationnelle. Nous avons été attaqués. Nous sommes entrés en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs », a-t-il conclu avant de quitter le podium.

« Ben Laden est mort et al-Qaïda est dégradé… et il est temps de mettre fin à la guerre pour toujours. »

Plus tôt, Biden a fait référence au service militaire de son défunt fils, Beau, et a déploré les vies américaines perdues, des hommes et des femmes qu’il a décrits comme des «êtres humains sacrés» qui ont laissé des familles derrière eux.

L’ancien président Barack Obama a exprimé son soutien à la décision de Biden de mettre fin à la « guerre la plus longue » et attendait avec impatience le « prochain chapitre » avec le pays en difficulté.

Après près de deux décennies en Afghanistan, il est temps de reconnaître que nous avons accompli tout ce que nous pouvons militairement et de ramener nos troupes restantes à la maison. je soutiens @POTUSle leadership audacieux de notre pays dans la construction de notre pays chez nous et le rétablissement de notre réputation dans le monde. pic.twitter.com/BrDzASXD3G – Barack Obama (@BarackObama) 14 avril 2021

«Après près de deux décennies en Afghanistan, il est temps de reconnaître que nous avons accompli tout ce que nous pouvons militairement et de ramener nos troupes restantes à la maison», a-t-il écrit.

« Je soutiens @POTUSle leadership audacieux de notre pays dans la construction de notre pays chez nous et le rétablissement de notre réputation dans le monde.

À la suite des attentats du 11 septembre contre les États-Unis, Bush a envoyé des forces américaines en Afghanistan pour briser et perturber les talibans, un mouvement dirigé par Oussama Ben Laden qui a formé des équipes terroristes financées et exportées.

La décision de Biden de retirer ses troupes d’ici l’anniversaire de cette date intervient quatre mois après la date limite du 1er mai pour le retrait complet, qui a été fixée dans le cadre des pourparlers de paix en février avec l’administration Trump et les talibans.

On craint cependant que le report du retrait américain de quatre mois ne fasse courir le risque que les talibans reprennent leurs attaques contre les forces américaines et de la coalition.

Biden a précédemment admis qu’il serait « difficile » de respecter la date limite.

Les anciens officiers et officiers de l’armée américaine préviennent que les talibans sont dans une position de force relative et que le gouvernement afghan, dans un état fragile, risquerait de perdre ce qui a été gagné en 20 ans de combats.

Un groupe d’experts bipartis, connu sous le nom de Groupe d’étude afghan, a conclu: «Un retrait ne rendrait pas seulement l’Amérique plus vulnérable aux menaces terroristes.

« Cela aurait également des effets catastrophiques en Afghanistan et dans la région qui ne seraient dans l’intérêt d’aucun des principaux acteurs, y compris les talibans »,

Le groupe, dont le coprésident, le général à la retraite Joseph Dunford, est un ancien commandant des forces américaines en Afghanistan et ancien président des Joint Chiefs, a recommandé à Biden de prolonger le délai de mars imposé par les talibans.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin rencontraient aujourd’hui des hauts fonctionnaires des 30 membres des alliances pour discuter de la future présence de l’OTAN en Afghanistan à la lumière de cette annonce.

Blinken a déclaré: « Ensemble, nous sommes allés en Afghanistan pour faire face à ceux qui nous ont attaqués et pour nous assurer que l’Afghanistan ne redeviendrait pas un havre pour les terroristes qui pourraient attaquer l’un d’entre nous, a déclaré Blinken. Et ensemble, nous avons atteint les objectifs qui nous avons entrepris de réaliser.

«Et maintenant, il est temps de ramener nos forces à la maison.

« Nous travaillerons très étroitement ensemble dans les semaines et les mois à venir pour un retrait sûr, délibéré et coordonné de nos forces d’Afghanistan. »

Les insurgés talibans ont en grande partie tenu leur promesse de ne pas attaquer les troupes américaines ou étrangères depuis que l’accord a été conclu en février de l’année dernière.

Le groupe d’insurrection a déclaré que la date du 1er mai pour mettre fin à la plus longue guerre américaine était inflexible et menaçait une guerre totale.

Actuellement, il y a environ 3 500 soldats américains et 10 000 soldats de l’OTAN en Afghanistan.