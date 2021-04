WASHINGTON – Appelant à la fin d’une guerre de deux décennies qui a vu 775000 soldats américains servir et 2300 tués, le président Joe Biden a annoncé mercredi que toutes les forces américaines se retireraient d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire du 11 septembre attaques qui ont déclenché le conflit.

« Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre d’Amérique », a déclaré Biden dans un discours prononcé à la Maison Blanche, où l’ancien président George W. Bush a annoncé les premières frappes aériennes en Afghanistan en 2001. « Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles. «

Biden a déclaré que les États-Unis avaient atteint leur objectif principal qui était de garantir que l’Afghanistan ne restera pas une base à partir de laquelle les terroristes peuvent attaquer à nouveau la patrie. Il a déclaré que les États-Unis doivent se concentrer sur les menaces terroristes qui « sont devenues plus dispersées et métastasées dans le monde ».

« Nous avons rendu justice à Ben Laden il y a dix ans, et nous sommes restés en Afghanistan une décennie depuis lors », a déclaré Biden, faisant référence au meurtre en 2011 d’Oussama Ben Laden, ancien chef du réseau terroriste d’Al-Qaida. « Depuis lors, nos raisons de rester en Afghanistan sont de plus en plus floues. »

Pourtant, le retrait a suscité des inquiétudes de la part de certains alliés de Biden et de la communauté du renseignement américain selon laquelle un départ militaire pourrait plonger l’Afghanistan encore plus dans le chaos.

Un rapport de renseignement publié mardi a donné de sombres perspectives de paix en Afghanistan si les États-Unis se retirent, prédisant que les talibans sont «susceptibles de faire des gains sur le champ de bataille, et que le gouvernement afghan aura du mal à tenir les talibans à distance si la coalition retire son soutien».

La guerre en Afghanistan – qui visait à instaurer une gouvernance démocratique, à vaincre Al-Qaida et à chasser les talibans du pouvoir – a coûté plus de 2 billions de dollars aux États-Unis et a coûté la vie à plus de 38 000 civils afghans.

Le calendrier de Biden prolongerait un accord préalable négocié par l’ancien président Donald Trump pour retirer toutes les troupes d’ici le 1er mai. Au lieu de cela, les plus de 3 000 soldats toujours en service en Afghanistan commenceraient à rentrer chez eux le 1er mai. Au plus fort de la guerre en 2011, 98 000 soldats Les troupes américaines ont été déployées en Afghanistan avant un déclin constant au cours de la dernière décennie.

« Je suis maintenant le quatrième président américain à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan – deux républicains, deux démocrates », a déclaré Biden. « Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième. »

Biden a cherché à contrer les critiques des républicains et de certains démocrates qui disent que les objectifs américains – y compris les récents gains en matière de droits civils par les femmes afghanes sous le régime des talibans – pourraient être perdus si les États-Unis quittent trop tôt. Trump a été confronté à une réaction similaire pour son départ militaire prévu.

Biden a déclaré que les États-Unis « ne se précipiteront pas vers la sortie », ajoutant que cela se ferait « de manière responsable, délibérée et en toute sécurité ». Mais il a dit que les troupes américaines ne devraient pas être utilisées comme « monnaie d’échange pour les parties belligérantes dans d’autres pays », qualifiant cela de « recette pour maintenir indéfiniment les troupes américaines en Afghanistan ».

« Nous ne pouvons pas continuer le cycle d’extension ou d’élargissement de notre présence militaire en Afghanistan, dans l’espoir de créer les conditions idéales pour notre retrait et dans l’attente d’un résultat différent », a déclaré Biden.

« Quand est-ce que ce sera le bon moment pour partir? » a demandé le président. « Un an de plus? Deux ans de plus? Dix ans de plus? »

Biden, qui a fait campagne sur la promesse de mettre fin aux «guerres éternelles» des États-Unis, avait dû faire face à une pression croissante pour savoir s’il fallait s’en tenir à la date limite du 1er mai de Trump. Il a remercié les soldats américains qui ont combattu en Afghanistan pour leur «bravoure et leur épine dorsale» et a poursuivi son discours par un voyage à la section 60 du cimetière national d’Arlington. Là, il a rendu hommage aux militaires décédés pendant la guerre en Afghanistan.

« Je suis toujours étonné de voir génération après génération, les femmes et les hommes prêts à donner leur vie pour leur pays », a déclaré Biden.

« Non, ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré à la question d’un journaliste si le retrait était une décision difficile. « C’était absolument clair. »

Sa décision a suscité des avertissements sévères de la part des politiciens des deux partis et des éloges majoritairement démocrates.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré que le retrait était « un désastre en devenir » et « tellement irresponsable, qu’il rend les politiques de l’administration Biden à la frontière saines ». La représentante Liz Cheney, R-Wyo., Dont le père Dick Cheney était vice-président lorsque la guerre a éclaté, a qualifié la date limite du 11 septembre de «grande victoire de propagande pour les talibans, pour al-Qaida».

La sénatrice Jeanne Shaheen, DN.H., alliée démocrate de Biden et membre éminent de la commission des relations extérieures du Sénat, s’est dite « très déçue » par cette décision. Elle a déclaré que « les États-Unis ont trop sacrifié » pour partir sans l’assurance d’un avenir sûr en Afghanistan.

Mais le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., A applaudi cette décision et a déclaré que les États-Unis « doivent rester attachés au soutien diplomatique, économique et humanitaire de l’Afghanistan alors même que nous mettons fin à cette intervention militaire ».

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mercredi à CNN que le plan « est très bon », le décrivant comme « réfléchi ».

Biden a déclaré avoir informé Bush, qui a lancé la guerre en Afghanistan et la guerre contre le terrorisme, de sa décision mardi. L’ancien président Barack Obama, dans un communiqué, a déclaré que Biden avait fait le bon appel, ajoutant qu ‘ »il est temps de reconnaître que nous avons accompli tout ce que nous pouvons militairement ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin étaient à Bruxelles mardi pour informer les alliés de l’OTAN de cette décision. Biden a également consulté son cabinet, le vice-président Kamala Harris, des membres du Congrès, le gouvernement afghan et d’autres alliés mondiaux, a-t-il déclaré.

Biden a déclaré que les États-Unis « ne détourneront pas nos yeux de la menace terroriste », mais réorganiseront les capacités de lutte contre le terrorisme et tiendront les talibans responsables de ne permettre à aucun groupe terroriste d’opérer en Afghanistan.

« Nous sommes allés en Afghanistan à cause d’une horrible attaque qui a eu lieu il y a 20 ans », a déclaré Biden. « Cela ne peut pas expliquer pourquoi nous devrions y rester en 2021. Plutôt que de retourner en guerre avec les talibans, nous devons nous concentrer sur les défis qui détermineront notre position et notre portée aujourd’hui et dans les années à venir. »

Le retrait des troupes américaines se fera en coordination avec les alliés de l’OTAN et le retrait de leurs troupes, qui sont au nombre d’environ 7 000, selon la Maison Blanche. Biden a déclaré que les États-Unis se défendraient avec « tous les outils à notre disposition » si les talibans attaquent les États-Unis ou leurs alliés pendant le retrait.

Biden a promis que le travail diplomatique et humanitaire des États-Unis en Afghanistan se poursuivra – et que les États-Unis continueront de soutenir le gouvernement afghan – même si les États-Unis ne resteront pas impliqués militairement.

Cela comprend la formation et l’équipement de plus de 300 000 membres des Forces nationales de défense et de sécurité afghanes, a-t-il dit, et le soutien des pourparlers de paix soutenus par les Nations Unies entre le gouvernement afghan et les talibans. Il s’est également engagé à continuer de soutenir les droits des femmes et des filles afghanes.

Al-Qaida a utilisé l’Afghanistan, sous le contrôle des talibans, comme havre de paix à partir duquel planifier les attaques du 11 septembre contre le World Trade Center et le Pentagone.

Mais au lieu d’être chassés par la force militaire, les talibans contrôlent désormais de vastes étendues du pays, qui continue d’être déchirée par la violence malgré les pourparlers de paix négociés par les États-Unis. De nombreux experts affirment que la situation en Afghanistan ne s’améliorera pas, peu importe combien de temps les États-Unis restent ou combien d’argent supplémentaire investit Washington.

Si les États-Unis devaient poursuivre une approche qui lie une sortie aux conditions sur le terrain, a déclaré Biden, ces conditions devraient être clairement définies.

« Et combien de temps faudrait-il pour les atteindre, s’ils pouvaient être atteints? Et à quel coût supplémentaire en vies et en trésors? Je n’ai pas entendu de bonnes réponses à ces questions. Et si nous ne pouvons pas y répondre, à mon avis, nous ne devrions pas rester. «

Contributeur: Katie Wadington

