Le président américain Joe Biden a officiellement annoncé que les troupes américaines quitteraient l’Afghanistan d’ici septembre, mettant fin à 20 ans de conflit. Le retrait manquera la date limite du 1er mai que les États-Unis ont acceptée dans le traité de paix avec les talibans.

«Nous ne pouvons pas poursuivre le cycle d’extension ou d’élargissement de notre présence militaire en Afghanistan, dans l’espoir de créer les conditions idéales pour notre retrait, dans l’attente d’un résultat différent». Biden a déclaré mercredi après-midi. «Je suis maintenant le quatrième président américain à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan. Deux républicains. Deux démocrates. Je ne passerai pas cette responsabilité sur à un cinquième.

Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles.

Biden a dit que le « Retrait définitif » commencera le 1er mai – date limite à laquelle les États-Unis étaient censés achever le retrait aux termes de l’accord de Doha 2020 entre Washington et les talibans – et se terminera le 11 septembre au plus tard.





La date du retrait et le lieu de l’annonce ont été calculés comme étant symboliques. Biden s’est exprimé depuis la salle des traités de la Maison Blanche, le même endroit où le président George W. Bush a annoncé l’invasion de l’Afghanistan en 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre imputés à Al-Qaïda.

Après le discours, Biden doit visiter le cimetière national d’Arlington et rendre hommage aux soldats décédés dans cette guerre.

L’annonce a été annoncée mardi par un haut responsable de l’administration, ce n’est donc pas une surprise. Les membres de l’OTAN ont déjà commencé à élaborer des plans de départ, car ils dépendent des infrastructures et des bases américaines et ne peuvent pas rester seuls en Afghanistan.





La décision a été rapidement critiquée par les néoconservateurs – qui avaient soutenu la candidature de Biden pour 2020 – ainsi que par certains républicains, qui ont rejoint les démocrates l’année dernière pour bloquer la tentative du président Donald Trump de retirer les troupes d’Afghanistan bien avant la date limite de mai.

Tentant apparemment de répondre à leurs préoccupations, Biden a déclaré que les États-Unis «Continuer à fournir une assistance aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes», qui «Continuer à se battre vaillamment au nom de leur pays et à défendre le peuple afghan, à grands frais», et support «Des pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans, facilités par l’ONU.»

Les talibans ont déclaré mardi qu’ils n’assisteront à aucune négociation tant que les troupes étrangères resteront sur le sol afghan.





Biden a fait valoir que l’objectif de la guerre – extirper Al-Qaïda et empêcher de nouvelles attaques terroristes contre les États-Unis – a été atteint en 2011, lorsque Oussama Ben Laden a été retrouvé et tué au Pakistan. Aujourd’hui, a-t-il dit, il y avait des troupes américaines là-bas qui n’étaient même pas nées en 2001.

La guerre en Afghanistan n’a jamais été censée être une entreprise multigénérationnelle.

Selon Biden, son voyage en Afghanistan en tant que vice-président de Barack Obama l’a convaincu que les États-Unis «Ne pouvait pas créer ou maintenir un gouvernement afghan durable» de force. Quelque 300 000 membres actuels des forces de sécurité afghanes sont entièrement financés par Washington.

