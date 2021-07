Biden annonce le choix des ambassadeurs pour la France, l’Inde et le Chili

Le président Joe Biden a révélé vendredi les noms de quatre nouveaux candidats aux postes d’ambassadeurs des États-Unis dans des pays tels que la France, l’Inde, le Bangladesh et le Chili, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué de presse.

Biden nommera Denise Campbell Bauer pour être son ambassadrice en France et à Monaco. Bauer était aurait été une importante collecte de fonds pour l’ancien président Barack Obama, et avait servi dans son administration en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Belgique entre 2013 et la fin du dernier mandat d’Obama.

Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, a été officiellement répertorié dans le communiqué comme le candidat prévu par Biden pour devenir ambassadeur des États-Unis en Inde. Des médias, dont NBC News, avaient signalé dès mai que Garcetti serait nommé à ce poste.

Peter Haas, un membre de carrière du service extérieur du département d’État, a été choisi pour devenir l’ambassadeur de Biden au Bangladesh. Haas, qui parle français et allemand, a été chef du consulat général des États-Unis à Mumbai, en Inde.

Biden nommera également Bernadette Meehan, actuellement responsable des programmes mondiaux de la Fondation Obama, pour être son ambassadrice au Chili. Meehan a plus d’une décennie d’expérience en tant qu’officier du service extérieur et avait auparavant été porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

La dernière récolte de candidats reflète la préférence de Biden pour la sélection de fonctionnaires possédant une vaste expérience au sein des institutions concernées, contrairement à son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, qui a choisi de nombreuses personnes ayant une expérience limitée au sein du gouvernement pour occuper des rôles clés.

Les choix de Biden pour les rôles d’ambassadeur doivent être confirmés par le Sénat. Plus de 80 des candidats à la présidence ont été confirmés par le Sénat, selon le Washington Post, tandis que la chambre envisage actuellement environ 160 autres.