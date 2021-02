Photographie: Rex / Shutterstock

Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations offensives menées par l’Arabie saoudite au Yémen, dans le cadre d’une large refonte de la politique étrangère américaine.

Dans son premier discours de politique étrangère en tant que président, Biden a signalé que les États-Unis ne seraient plus un allié incontestable des monarchies du Golfe, a annoncé une multiplication par huit du nombre de réfugiés que le pays accepterait et a déclaré que les jours des États-Unis le président «renversant» pour Vladimir Poutine était terminé.

«L’Amérique est de retour», a déclaré Biden dans une allocution prononcée au département d’État, mettant fin à une quinzaine de jours de changements dramatiques de politique étrangère depuis son investiture le 20 janvier. «La diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère.»

Biden a déclaré que le conflit au Yémen, qui a tué plus de 100 000 Yéménites et en a déplacé 8 millions, a «créé une catastrophe humanitaire et stratégique».

«Cette guerre doit prendre fin», Biden. «Et pour souligner notre engagement, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen, y compris les ventes d’armes pertinentes.

Cependant, il a déclaré que les États-Unis continueraient à fournir un soutien défensif à l’Arabie saoudite contre les attaques de missiles et de drones des forces soutenues par l’Iran. Les forces américaines poursuivront également leurs opérations contre Al-Qaida dans la péninsule arabique.

Afin de reconstruire le «leadership moral» américain, Biden a déclaré qu’il rétablirait également le programme américain pour les réfugiés et a annoncé un décret qui porterait à 125 000 le nombre de réfugiés acceptés aux États-Unis au cours du premier exercice financier de l’administration Biden-Harris. C’est plus que les 110000 acceptés au cours de la dernière année de l’administration Obama, qui étaient tombés à moins de 15000 dans l’administration Trump.

Alors que Biden parlait, l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) des États-Unis a annoncé qu’il avait annulé un vol d’expulsion vers la République camerounaise et démocratique du Congo, tout en menant une enquête sur les allégations d’abus commis par des agents de Ice contre les déportés. L’annonce a marqué un changement d’approche important depuis la confirmation par le Sénat d’un nouveau secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

«Le leadership moral des États-Unis sur les questions des réfugiés était un point de consensus bipartisan pendant tant de décennies lorsque je suis arrivé ici», a déclaré Biden. «Nous faisons briller la lumière, la lampe de la liberté sur les peuples opprimés. Nous offrons des refuges pour ceux qui fuient la violence ou la persécution, et notre exemple a poussé d’autres nations à ouvrir grandes leurs portes également.

L’éloignement de Washington de Riyad est l’un des renversements les plus visibles de l’agenda de Donald Trump, mais il marque également une rupture avec la politique menée par Barack Obama, qui avait soutenu l’offensive saoudienne au Yémen, bien qu’il ait par la suite cherché à imposer des contraintes à son guerre aérienne.

Une majorité bipartisane au Congrès avait précédemment voté pour couper le soutien à la campagne saoudienne, citant le nombre de morts civils et le meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi. Mais Trump a utilisé son veto pour bloquer le mouvement.

Les États-Unis vont également geler les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et nommer un envoyé spécial au Yémen, pour faire pression davantage sur les Saoudiens et les Emiratis et sur les forces houthistes qu’ils combattent, afin de conclure un accord de paix durable.

«Nous nous sommes entretenus à la fois avec des hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis et des hauts fonctionnaires en Arabie saoudite», a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avant le discours. «Nous poursuivons une politique sans surprise en ce qui concerne ce type d’actions.»

Trump et son secrétaire d’État, Mike Pompeo, ont traité l’Arabie saoudite et son prince héritier, Mohammed ben Salmane, comme un allié majeur dans leur campagne pour paralyser l’Iran. À cette fin, Pompeo a utilisé des pouvoirs d’urgence pour contourner le Congrès afin de maintenir l’approvisionnement en armes vers le Golfe.

Le successeur de Pompeo, Tony Blinken, en revanche, a parlé sans détour de la culpabilité saoudienne dans la guerre au Yémen. Il a jusqu’à présent lancé plus de 25 appels introductifs à ses homologues du monde entier, et le ministre saoudien des Affaires étrangères n’en fait pas partie. Le directeur du renseignement national de Biden, Avril Haines, s’est engagé à produire un compte rendu déclassifié du meurtre de Khashoggi, qui devrait incriminer le prince héritier saoudien.

William Hartung, le directeur du programme d’armement et de sécurité au Center for International Policy, a salué la décision de Biden, mais il a ajouté: «Le diable sera dans les détails.

«Pour être efficace, la nouvelle politique devrait arrêter toutes les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, proposées et en cours de développement, y compris la maintenance et le soutien logistique; accroître l’aide humanitaire au Yémen et annuler la désignation des Houthis comme organisation terroriste étrangère, ce qui compromet gravement la capacité des groupes d’aide; et presse l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis de commencer un cessez-le-feu et de négocier de bonne foi un accord de paix inclusif », a déclaré Hartung.

Un homme âgé passe devant un bâtiment endommagé à Aden, au Yémen, en 2018. Photographie: Nariman El-Mofty / AP

Blinken a déclaré que la désignation terroriste des Houthis, imposée par Pompeo dans les derniers jours de l’administration Trump, serait revue de toute urgence.

La décision américaine, si elle est pleinement mise en œuvre, augmentera la pression sur le Royaume-Uni pour qu’il suspende les ventes d’armes à l’Arabie saoudite. Le fabricant d’armes Raytheon a déjà retiré certaines commandes de ses livres, selon des témoignages donnés au comité restreint britannique de contrôle des armements cette semaine.

Bien que le Royaume-Uni ne fasse pas officiellement partie de la coalition saoudienne au Yémen, il fournit une assistance technique à l’armée de l’air saoudienne, qui, selon le ministère de la Défense, est conçue pour aider le ciblage de l’Arabie saoudite à respecter les normes du droit humanitaire.

Anna Stavrianakis, professeur de relations internationales à l’Université du Sussex, a déclaré: «Le Royaume-Uni risque maintenant de regarder encore plus en décalage avec les États membres de l’UE et potentiellement avec les États-Unis, ce qui laisse le Royaume-Uni très isolé. Pour un pays qui est très investi pour être considéré comme à l’avant-garde de l’état de droit et des accords multilatéraux, je pense que c’est une position très dangereuse pour le gouvernement britannique.

Mais le Royaume-Uni sera profondément réticent à suivre l’exemple américain puisque le Royaume-Uni a autorisé au moins 5,4 milliards de livres sterling d’avions de combat, principalement des typhons et des missiles, depuis le début de la campagne aérienne en 2015.

L’administration Biden a également déclaré son intention de rentrer dans l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, ce à quoi Riyad s’est catégoriquement opposé.

Cependant, les responsables de Biden ont indiqué que la rentrée peut être lente et compliquée, et le président ne l’a pas mentionné dans son discours.

Biden a indiqué qu’il adopterait une ligne plus dure contre Moscou que Trump, qui a toujours évité de critiquer Poutine. Alors que l’administration a agi rapidement pour prolonger le traité de contrôle des armements New Start avec la Russie, le président a clairement indiqué que cela n’empêcherait pas Washington de repousser les menaces russes et les violations des droits humains.

«J’ai dit clairement au président Poutine que je suis très différent de mon prédécesseur, et le temps où les États-Unis se retournaient face aux actions agressives de la Russie – interférer avec nos élections, cyber-attaques, empoisonner ses citoyens – est révolu. Nous n’hésiterons pas à augmenter les coûts pour la Russie et à défendre les intérêts vitaux de notre peuple », a déclaré le président.

Le premier discours décisif de Biden sur les affaires étrangères a été prononcé au département d’État, dans un geste d’appréciation pour les diplomates américains qui étaient souvent décrits comme un «État profond» hostile par Donald Trump.

«Vous êtes au centre de tout ce que j’ai l’intention de faire. Vous en êtes au cœur », a déclaré Biden aux diplomates américains et au personnel de la fonction publique. «Et dans notre administration, vous serez digne de confiance et vous serez habilité à faire votre travail.»